48 घंटे में बदलेगा हवा का रुख, भारी पड़ेंगी ‘उत्तरी हवाएं’, ठंड दिखाएगी तेवर

गत दिवस ग्वालियर में हल्की बारिश हुई। इस बारिश ने फिर से किसानों की चिंता बढ़ा दी थी और रातभर बादल छाए रहे, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इससे रात में ठंडक कम रही। वहीं आसमान साफ होने से तेज धूप निकली और अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हवा में मौजूद नमी के कारण उमस का अहसास हुआ, लेकिन अब नमी कम हो चुकी है। न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है।