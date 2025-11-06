Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

48 घंटे में बदलेगा हवा का रुख, भारी पड़ेंगी ‘उत्तरी हवाएं’, ठंड दिखाएगी तेवर

MP Weather: जमू कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अगले 48 घंटे में कमजोर पड़ जाएगा। इसके कमजोर पड़ते ही हवा का रुख उत्तर दिशा से होगा। उत्तरी हवा कश्मीर की ठंडक लेकर आएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Nov 06, 2025

MP Weather

MP Weather 48 घंटे में बदलेगा हवा का रुख, भारी पड़ेगी 'उत्तरी हवाएं', ठंड दिखाएगी तेवर (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: जमू कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मध्यप्रदेश में अगले 48 घंटे में कमजोर पड़ जाएगा। इसके कमजोर पड़ते ही हवा का रुख उत्तर दिशा से होगा। उत्तरी हवा कश्मीर की ठंडक लेकर आएगी, जिसकी वजह से रात के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार सप्ताह के अंत तक तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा और रात में ठंडक बढ़ेगी।

जिले में हुई हल्की बारिश

गत दिवस ग्वालियर में हल्की बारिश हुई। इस बारिश ने फिर से किसानों की चिंता बढ़ा दी थी और रातभर बादल छाए रहे, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इससे रात में ठंडक कम रही। वहीं आसमान साफ होने से तेज धूप निकली और अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हवा में मौजूद नमी के कारण उमस का अहसास हुआ, लेकिन अब नमी कम हो चुकी है। न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है।

उत्तरी हवा चलने से बढ़ेगी ठंडक

दरअसल बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बन गया था। इस कारण शहर का मौसम बिगड़ गया। अक्टूबर में लगातार बारिश हुई। इसके बाद नवंबर में भी बादल बरस गए। अब अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में सिस्टम नहीं है। इस कारण मौसम प्रभावित नहीं होगा। उत्तरी हवा चलने से ठंडक बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें

अगले 48 घंटे दिखेगा ‘पश्चिमी विक्षोभ’ का असर, इन जिलों में होगी बारिश
जबलपुर
MP Weather Heavy Rain Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 10:35 am

Published on:

06 Nov 2025 10:28 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 48 घंटे में बदलेगा हवा का रुख, भारी पड़ेंगी ‘उत्तरी हवाएं’, ठंड दिखाएगी तेवर

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

48 घंटे में बदलेगा हवा का रुख, हफ्ते के अंत रात का तापमान आएगा 14 डिसे तक, ठंडक बढ़ेगी

Western disturbance and cyclonic circulation started weakening.
समाचार

416 साल में 416 दिन खुला भगवान कार्तिकेय का मंदिर: साल में एक बार खुलता है, आधी रात हुआ गंगाजल अभिषेक

ग्वालियर

गुजर गया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, हो जाएं तैयार

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

बच्चों को धर्मगुरु बनाने की पढ़ाई, MP में धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल! 5 राज्यों के बच्चों को ‘फादर’ बनाने की ट्रेनिंग

MP news
ग्वालियर

एमपी में दिनदहाड़े किडनैपिंग की कोशिश, तीन बदमाशों ने छात्रा के पकड़े हाथ-पैर, मचा हड़कंप

Kidnapping attempt in Gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.