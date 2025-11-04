अगले 48 घंटे दिखेगा ‘पश्चिमी विक्षोभ’ का असर, इन जिलों में होगी बारिश

MP Weather Rain Alert (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP Weather:मध्यप्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदलना शुरू किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी के कई जिलों में अगले दो दिन तक हल्की बारिश, आंधी और गरज-चमक का अलर्ट है। चार नवंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत है। इसका असर 5 से 6 नवंबर से दिख सकता है।
मौसम विभाग की मानें, तो निम्न दवाव के क्षेत्र और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से जबलपुर सम्भाग के जिलों में अगले दो दिन तक बादलों की आवाजाही और बारिश का दौर जारी रहेगा। अरब सागर से आ रही नमी के चलते मंगलवार को जबलपुर सम्भाग के जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकता है। चार नवंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत है। इसका असर 5 से 6 नवंबर से दिख सकता है।
मौसम विभाग ने मंगलवार को भोपाल, गुना, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, देवास, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुर्णा में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। शेष जिलों में मौसम शुष्क और धूप भरा रहेगा।
सोमवार को राजधानी में तेज धूप देखने को मिली। इससे लोगों को गर्मियों में मस्त का सामना करना पड़ा हाल की शाम को ठंडक का एहसास भी हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, शहर में दिन का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे शहर में ठंड बढ़ने के आसार हैं और लोगों को सुबह-शाम ठंड महसूस होने लगेगी। पिछले दिनों छाए रहे बादल अब पूरी तरह छंट चुके हैं, लेकिन मंगलवार से रात का पारा नीचे जाने की उम्मीद है। दिन में धूप खिली रहने से फिलहाल गर्माहट बनी हुई है, वहीं शाम ढलते ही ठंडी हवाएं असर दिखाने लगेंगी।
