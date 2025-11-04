Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

अगले 48 घंटे दिखेगा ‘पश्चिमी विक्षोभ’ का असर, इन जिलों में होगी बारिश

MP Weather: मध्यप्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदलना शुरू किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी के कई जिलों में अगले दो दिन तक हल्की बारिश, आंधी और गरज-चमक का अलर्ट है।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Avantika Pandey

Nov 04, 2025

MP Weather Heavy Rain Alert

MP Weather Rain Alert (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather:मध्यप्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदलना शुरू किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी के कई जिलों में अगले दो दिन तक हल्की बारिश, आंधी और गरज-चमक का अलर्ट है। चार नवंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत है। इसका असर 5 से 6 नवंबर से दिख सकता है।

कहीं-कहीं हल्की बारिश

मौसम विभाग की मानें, तो निम्न दवाव के क्षेत्र और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से जबलपुर सम्भाग के जिलों में अगले दो दिन तक बादलों की आवाजाही और बारिश का दौर जारी रहेगा। अरब सागर से आ रही नमी के चलते मंगलवार को जबलपुर सम्भाग के जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकता है। चार नवंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत है। इसका असर 5 से 6 नवंबर से दिख सकता है।

मौसम विभाग ने मंगलवार को भोपाल, गुना, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, देवास, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुर्णा में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। शेष जिलों में मौसम शुष्क और धूप भरा रहेगा।

बढ़ेगी ठंड

सोमवार को राजधानी में तेज धूप देखने को मिली। इससे लोगों को गर्मियों में मस्त का सामना करना पड़ा हाल की शाम को ठंडक का एहसास भी हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, शहर में दिन का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा।

तापमान 3-4 डिग्री गिरने की संभावना

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे शहर में ठंड बढ़ने के आसार हैं और लोगों को सुबह-शाम ठंड महसूस होने लगेगी। पिछले दिनों छाए रहे बादल अब पूरी तरह छंट चुके हैं, लेकिन मंगलवार से रात का पारा नीचे जाने की उम्मीद है। दिन में धूप खिली रहने से फिलहाल गर्माहट बनी हुई है, वहीं शाम ढलते ही ठंडी हवाएं असर दिखाने लगेंगी।

ये भी पढ़ें

अगले 72 घंटे धुआंधार बारिश की चेतावनी, 1 और 2 नवंबर को इन जिलों में जमकर बरसेगा पानी
भोपाल
MP Weather Heavy Rain alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 09:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / अगले 48 घंटे दिखेगा ‘पश्चिमी विक्षोभ’ का असर, इन जिलों में होगी बारिश

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में एयरपोर्ट के रनवे के पास पहुंचा तेंदुआ, हड़कंप मचा तो चलाया सर्च ऑपरेशन

Leopard Arrives at Dumna Airport Jabalpur in MP
जबलपुर

आज एमपी में RSS प्रमुख मोहन भागवत, सत्संग सभा में होंगे शामिल

RSS chief Mohan Bhagwat
जबलपुर

एमपी में आपस में जुड़ेंगे नर्मदा के आधा दर्जन घाट, सरकार ने बनाया 300 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट

Six Narmada ghats in MP will be connected through a 300 crore project
जबलपुर

winter arrives : 135 साल पहले नवंबर में जमती थी ओस, अभी 20.8 डिग्री पारा

winter arrives
समाचार

Unique Engineering : नर्मदा पर बन रहा ऑइकॉनिक ब्रिज होगा इंजीनियरिंग का नायाब नमूना

longest flyover
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.