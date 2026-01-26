26 जनवरी 2026,

सोमवार

ग्वालियर

एमवाय मेमोरियल ट्रॉफी: ग्वालियर की घरेलू मैदान पर शर्मनाक हार, नर्मदापुरम को 3 अंक

नर्मदापुरम ने ग्वालियर को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर कर दिया और मुकाबले से 3 अंक हासिल किए

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Jan 26, 2026

एमवाय मेमोरियल ट्रॉफी क्रिकेट मैच

नर्मदापुरम की ओर से खेलते हुए हिमांशु दुबे ने दोहरा शतक जड़ा और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अपने नाम किया।

ग्वालियर. कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम पर खेले गए चार दिवसीय एमवाय मेमोरियल ट्रॉफी क्रिकेट मैच में मेजबान ग्वालियर को नर्मदापुरम के खिलाफ अपने ही घर में करारी हार का सामना करना पड़ा। गेंद और बल्ले दोनों में दबदबा बनाते हुए नर्मदापुरम ने ग्वालियर को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर कर दिया और मुकाबले से 3 अंक हासिल किए, जबकि ग्वालियर को सिर्फ 1 अंक से संतोष करना पड़ा।

हिमांशु दुबे का दोहरा शतक, बने मैन ऑफ द मैच

मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले हिमांशु दुबे, जिन्हें ग्वालियर टीम में मौका नहीं मिला, उन्होंने नर्मदापुरम की ओर से खेलते हुए दोहरा शतक जड़ा और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अपने नाम किया।

पहली पारी में ही टूटा ग्वालियर

  • नर्मदापुरम ने पहली पारी में विशाल 657 रन बनाए
  • जवाब में ग्वालियर की टीम सिर्फ 330 रन पर सिमट गई
  • शनिवार को 235/5 से आगे खेलते हुए रविवार को ग्वालियर ने महज 95 रन में 5 विकेट गंवा दिए
  • टीम फॉलोऑन से नहीं बच सकी

दूसरी पारी में संघर्ष, लेकिन नतीजा नहीं बदला

फॉलोऑन के बाद ग्वालियर ने दूसरी पारी में कुछ हद तक संघर्ष दिखाया। पार्थ गोस्वामी ने शानदार 117 रन बनाए, लेकिन अंतिम दिन का खेल खत्म होने तक टीम 263/5 ही पहुंच सकी और हार टाल नहीं पाई।

नर्मदापुरम की घातक गेंदबाजी

  • गौतम रघुवंशी – 5 विकेट
  • रित्विक – 3 विकेट
  • विधान दुबे – 2 विकेटपूरे मैच में नर्मदापुरम का प्रदर्शन हर विभाग में ग्वालियर पर भारी रहा।

🔍 ग्वालियर टीम के चयन पर उठे सवाल

  • घरेलू मैदान पर हार के बाद टीम चयन कटघरे में
  • कई खिलाड़ी वर्षों से टीम में, लेकिन प्रदर्शन फीका
  • युवा खिलाड़ियों को मौका न मिलने से असंतोष
  • अतिथि खिलाड़ी मिहिर हिरवानी भी प्रभाव नहीं छोड़ सके
  • चयन समिति की भूमिका पर सवाल

Updated on:

26 Jan 2026 01:14 am

Published on:

26 Jan 2026 01:09 am

