एमवाय मेमोरियल ट्रॉफी: ग्वालियर की घरेलू मैदान पर शर्मनाक हार, नर्मदापुरम को 3 अंक

ग्वालियर. कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम पर खेले गए चार दिवसीय एमवाय मेमोरियल ट्रॉफी क्रिकेट मैच में मेजबान ग्वालियर को नर्मदापुरम के खिलाफ अपने ही घर में करारी हार का सामना करना पड़ा। गेंद और बल्ले दोनों में दबदबा बनाते हुए नर्मदापुरम ने ग्वालियर को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर कर दिया और मुकाबले से 3 अंक हासिल किए, जबकि ग्वालियर को सिर्फ 1 अंक से संतोष करना पड़ा।