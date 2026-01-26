एमवाय मेमोरियल ट्रॉफी: ग्वालियर की घरेलू मैदान पर शर्मनाक हार, नर्मदापुरम को 3 अंक

नर्मदापुरम की ओर से खेलते हुए हिमांशु दुबे ने दोहरा शतक जड़ा और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अपने नाम किया।
ग्वालियर. कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम पर खेले गए चार दिवसीय एमवाय मेमोरियल ट्रॉफी क्रिकेट मैच में मेजबान ग्वालियर को नर्मदापुरम के खिलाफ अपने ही घर में करारी हार का सामना करना पड़ा। गेंद और बल्ले दोनों में दबदबा बनाते हुए नर्मदापुरम ने ग्वालियर को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर कर दिया और मुकाबले से 3 अंक हासिल किए, जबकि ग्वालियर को सिर्फ 1 अंक से संतोष करना पड़ा।
मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले हिमांशु दुबे, जिन्हें ग्वालियर टीम में मौका नहीं मिला, उन्होंने नर्मदापुरम की ओर से खेलते हुए दोहरा शतक जड़ा और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अपने नाम किया।
फॉलोऑन के बाद ग्वालियर ने दूसरी पारी में कुछ हद तक संघर्ष दिखाया। पार्थ गोस्वामी ने शानदार 117 रन बनाए, लेकिन अंतिम दिन का खेल खत्म होने तक टीम 263/5 ही पहुंच सकी और हार टाल नहीं पाई।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग