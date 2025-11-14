‘मोदी जी संग नीतीश…RJD फिनिश’, पूर्व गृह मंत्री ने ‘बिहार सीएम’ को लेकर कही बड़ी बात

आगे नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि काठ की हांडी एक बार ही चलती है। लोकसभा में भ्रम की राजनीति कर ली थी। अब देश की राजनीति भ्रम में नहीं आने वाली है। आरजेडी और राहुल का सफाया हो गया है। राहुल गांधी जी जिस पर हाथ रख देंगे वह भस्म ही होगा। पंजाब में बाढ़ आई तो घूमने के लिए मॉरीशस चले गए देश में कोरोना आया तो इटली चले गए अब देश की जनता इन सब चीजों को समझती हैं, इसलिए राहुल जी ने जितने वादे किए थे वही भी वादा स्वीकार नहीं हुआ। राहुल गांधी मछली पकड़े या पुशअप लगाए, जनता यह डोंग समझती है टी-शर्ट पहनकर भी चले तब भी मध्य प्रदेश से निकले थे। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी थी। पूरे देश में क्या स्थिति बनी और अब बिहार में मछली पकड़ी पुशअप लगाए तो क्या स्थिति बनी।