Jiwaji University न सिलेबस आया, न मार्केट में किताबें मिल रही, स्नातक तृतीय वर्ष परीक्षा को लेकर 40 हजार छात्र चिंतित

Neither the syllabus came nor books are available in the market, 40 thousand students are worried about the third year graduation exam.

कॉलेजों में काट रहे हैं चक्कर, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा, अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को सबसे ज्यादा समस्या

30 मार्च से शुरू हो रही है परीक्षा, 40 हजार विद्यार्थी चिंता में

बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र शिवम अपनी बीएससी तृतीय वर्ष की परीक्षा को लेकर चिंतित है, क्योंकि उन्हें न कॉलेज से सिलेबस मिल रहा है और न मार्केट में किताबें। 30 मार्च से परीक्षा देनी है। लगातार एसएलपी कॉलेज के चक्कर काट रहे हैं। शिक्षकों से भी कोई संतोषजनक जवाब मिल रहा है। शिवम बीएससी के अकेले ऐसे छात्र नहीं है, शहर सहित अंचल के बीए, बीएससी, बीकॉम के 40 हजार विद्यार्थियों के सामने यह संकट है। अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा समस्या हो रही हैं। इनको किताब नहीं मिल रही हैं। विद्यार्थ पेपर बिगड़ की चिंता में है।



दरअसल प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। तृतीय वर्ष की परीक्षा भी नई शिक्षा नीति के तहत हो रही है। नई शिक्षा नीति के तहत तृतीय वर्ष की पहली परीक्षा है। इस कारण मार्केट में किताबें नहीं है। कॉलेजों में भी कोर्स नहीं हुआ था। नई शिक्षा नीति की किताबें भी मार्केट में नहीं आ सकी है। लोकसभा चुनाव के चलते परीक्षा भी जल्द कराी जा रही है। वैसे यह अप्रैल में शुरू होती थी। विद्यार्थियों ेक पास न किताबें हैं और न सिलेबस। इन दोनों ही कारणों से विद्यार्थी पढ़ नहीं सके हैं। पत्रिका ने भी मार्केट में अंग्रेजी माध्यम की किताबें तलाशी तो वह नहीं मिल सकीं।

कॉलेज के शिक्षक भी मदद नहीं कर रहे

जब मार्केट में किताबें नहीं मिल रही हैं तो विद्यार्थि शिक्षकों के यहां पहुंच रहे हैं। कॉलेज के शिक्षक भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ही स्थिति स्पष्ट नहीं है। न में जवाब मिलने के बाद निराश होकर लौट आते हैं।

बच्चों की परेशानी को लेकर उनके पालक भी चिंता में है। ये भी बाजार में सिलेबस तलाशने में लगे हैं। ताकि बच्चे का पेपर खराब न हो।

बड़ी संख्या में फेल हो गए थे विद्यार्थी



जीवाजी विश्वविद्यालय ने तीन साल पहले नई शिक्षा नीति लागू की थी। इस कारण प्रथम वर्ष की परीक्षा देर से हुई। जब रिजल्ट आया था, तब बड़ी संख्या में विद्यार्थी फेल हो गए थे। रिजल्ट पर पुनर्विचार करना पड़ा था। वैसी ही स्थिति तृतीय वर्ष में न बन जाए। क्योंकि विद्यार्थियों की आखिरी साल है।

इन किताबों के भरोसे ज्यादा हैं विद्यार्थी

इन किताबों के भरोसे ज्यादा हैं विद्यार्थी शासकीय व निजी कॉलेज की कक्षाओं में बड़ी संख्या में विद्यार्थी गायब रहते हैं। परीक्षा के समय 20-20 प्रश्न पत्र के भरोसे रहते हैं। 20-20 प्रश्न पत्र में सिलेबस के साथ विशेष प्रश्न मिल जाते हैं।

मार्केट में 20-20 प्रश्न भी मौजूद नहीं है। 50 फीसदी से ज्यादा विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र के भरोसे रहते हैं।





विश्वविद्यालय ने परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया गया है। कॉलेजों के पास सिलेबस है। विद्यार्थियों कॉलेज में संपर्क करना चाहिए। कॉलेजों को उनकी मदद करन चाहिए।

विमलेंद्र राठौर, पीआरओ जेयू

विमलेंद्र राठौर, पीआरओ जेयू तृतीय वर्ष का सिलेबस विद्यार्थियों को नहीं मिला है। मार्केट में किताबें भी नहीं मिल रही है। इस बार परीक्षा भी जल्दी कराई जा रही है। सिलेबस व परीक्षा को लेकर ज्यादा परेशान है।

