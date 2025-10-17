Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

चरनोई की भूमि को बचाने के लिए शासन को मिली थी स्वतंत्रता, न सुप्रीम कोर्ट गए, न सिविल सूट दायर किया

Neoteric had established Green South Avenue on the grazing land of Kedarpur. After establishing Green South Avenue Township, it was also sold; name transfers are also taking place.

2 min read

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Oct 17, 2025

Neoteric had established Green South Avenue on the grazing land of Kedarpur. After establishing Green South Avenue Township, it was also sold; name transfers are also taking place.

Neoteric had established Green South Avenue on the grazing land of Kedarpur. After establishing Green South Avenue Township, it was also sold; name transfers are also taking place.


Neoteric Developers Pvt Ltd शहर की शासकीय व चरनोई जमीनों को धीरे-धीरे अपने नाम कर ली। इन जमीनों को बचाने के लिए शासन के पास विकल्प भी थे, लेकिन उन विकल्पों का उपयोग नहीं किया। जमीनें हाथ से निकल गई। ऐसा ही एक मामला केदारपुर की चरनोई जमीन का है। नियोटेरिक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएलआर रियल एस्टेट समूह) ग्रीन साउथ एवेन्यू नाम से टाउनशिप बसाई। इस टाउनशिप को चरनोई (शासकीय भूमि) भूमि पर बसाया गया। प्रशासन के संज्ञान में आया तो जमीन शासकीय घोषित की गई। यह मामला हाईकोर्ट में भी चल, लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य शासन को मामले को उचित फोरम पर ले जाने की स्वतंत्रता दी थी। जमीन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी या फिर सिविल सूट दायर किया जा सकता था, लेकिन शासन आगे नहीं बढ़ा। न एसएलपी हुई और न सिविल सूट। नियोटेरिक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने पूरी टाउनशिप बेच दी। इस टाउनशिप में बिकने वाले प्लॉट के नामांतरण भी हो रहे हैं। महलगांव तहसीलदार शिवदत्त कटारे का कहना है के पूर्व के आदेश के आधार पर नामांतरण हो रहे हैं।

क्या है मामला

नियोटेरिक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने केदारपुर के सर्वे क्रमांक 29/3, 37/2, 38/2, 25/2, 29/4, 36/2, 37/1, 25/3, 29/1, 30/2, 31/1, 33/2, 36/1 पर टाउनशिप विकसित की थी।

- दिसंबर 2010 में कलेक्टर ने मामले को स्वत: संज्ञान में लेते हुए जमीन के जांच के आदेश दिए और जमीन चरनोई की निकली। जमीन को शासकीय घोषित किया गया।

- मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पीकिंग आदेश पारित करने का आदेश दिया। संभागायुक्त ने फैसला पलट दिया और कहा कि जमीन चरनोई नहीं है।

- हाईकोर्ट ने संभागायुक्त के फैसले के आधार पर रिट अपील का निराकरण कर दिया। आदेश दिया कि राज्य शासन उचित फोरम पर अपना दावा लगा सकता है। राज्य शासन के पास तत्कालीन संभागायुक्त के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का विकल्प था। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी व जिला न्यायालय में सिविल सूट भी दायर कर सकते थे। इसमें से किसी विकल्प का चुनाव नहीं किया।

संवत 2007 व 2008 में जमीन थी सरकारी, 2009 में निजी नाम आए

- जमीन के सर्वे संवत 2007 (वर्ष 1950) व संवत 2008 (वर्ष 1951) में शासकीय दर्ज थे, लेकिन संवत 2009 (सन 1952) में जमीन निजी हो गई। चननोई की जगह नाम आ गए। खसरों में कांटछांट थी, जिसके आधार पर जमीन शासकीय की गई थी।

- ग्रीन साउथ एवेन्यू रीसेल में प्लॉट मिल रहे हैं। रजिस्ट्री से संभागायुक्त व रिट अपील में हुए आदेश का हवाला देकर नामांतरण हो रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 11:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / चरनोई की भूमि को बचाने के लिए शासन को मिली थी स्वतंत्रता, न सुप्रीम कोर्ट गए, न सिविल सूट दायर किया

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी-यूपी के बीच इन 2 ट्रेनों में मिलेगा ‘कंफर्म टिकट’, फटाफट कर लें बुक

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

सावधान: एक खांसी के लिए ‘110 सिरप’, कौन सी देनी… डॉक्टर भी कंफ्यूज !

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

PM ई-बस: एमपी के इस शहर में 10 रूटों पर दौड़ेंगी 60 इलेक्ट्रिक बसें

PM e-bus service
ग्वालियर

एनओसी दिखाकर बेचा सपना, बाद में मिला धोखा, ईस्ट पार्क के बीच से निकाल दिया रास्ता, जंगलात की जमीन भी दबाई

The township was sold under the false pretense of being within the four-walled boundary. Residents also complained about the fraudulent activities in the East Pak Avenue project.
ग्वालियर

कफ सिरप कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, 6 दवाएं बैन, आप तो नहीं ले रहे ये मेडिसिन?

Cough Syrup Case
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.