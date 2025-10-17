चरनोई की भूमि को बचाने के लिए शासन को मिली थी स्वतंत्रता, न सुप्रीम कोर्ट गए, न सिविल सूट दायर किया



Neoteric Developers Pvt Ltd शहर की शासकीय व चरनोई जमीनों को धीरे-धीरे अपने नाम कर ली। इन जमीनों को बचाने के लिए शासन के पास विकल्प भी थे, लेकिन उन विकल्पों का उपयोग नहीं किया। जमीनें हाथ से निकल गई। ऐसा ही एक मामला केदारपुर की चरनोई जमीन का है। नियोटेरिक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएलआर रियल एस्टेट समूह) ग्रीन साउथ एवेन्यू नाम से टाउनशिप बसाई। इस टाउनशिप को चरनोई (शासकीय भूमि) भूमि पर बसाया गया। प्रशासन के संज्ञान में आया तो जमीन शासकीय घोषित की गई। यह मामला हाईकोर्ट में भी चल, लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य शासन को मामले को उचित फोरम पर ले जाने की स्वतंत्रता दी थी। जमीन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी या फिर सिविल सूट दायर किया जा सकता था, लेकिन शासन आगे नहीं बढ़ा। न एसएलपी हुई और न सिविल सूट। नियोटेरिक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने पूरी टाउनशिप बेच दी। इस टाउनशिप में बिकने वाले प्लॉट के नामांतरण भी हो रहे हैं। महलगांव तहसीलदार शिवदत्त कटारे का कहना है के पूर्व के आदेश के आधार पर नामांतरण हो रहे हैं।