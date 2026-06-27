ग्वालियर… तीन महीने से नए कनेक्शन बंद, डेढ़ हजार से ज्यादा आवेदन धूल खा रहे

आलम यह है कि एक तरफ पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, तो दूसरी तरफ नए और डीबीसी (डबल बॉटल कनेक्शन) के लिए उपभोक्ता सिर्फ मिन्नतें करने को मजबूर हैं। अकेले ग्वालियर में डेढ़ हजार से अधिक आवेदन धूल खा रहे हैं और आवेदक एजेंसियों के चक्कर काट-काटकर थक चुके हैं। बता दें कि जिले में तीनों प्रमुख कंपनियों के करीब 5.73 लाख ग्राहक हैं, जिन्हें संभालने वाली 40 गैस एजेंसियां फिलहाल असहाय नजर आ रही हैं।