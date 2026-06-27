नोटिस बेअसर, घूसखोर असरदार, भ्रष्टों ने नहीं दिए वॉइस सैंपल, जांचें अटकीं

-7 दिसंबर 2023 राजेन्द्र प्रसाद मीणा पर 3.75 करोड़ रुपए के बिल भुगतान के लिए ३०त्न कमीशन मांगने का आरोप। -मामला हाईकोर्ट में लंबित, वॉइस सैंपल नहीं दिया।

-20 जुलाई 2024 पटवारी सुजान सिंह गुर्जर 10 हजार रुपए घूस लेते पकड़ाया। अब तक वॉइस सैंपल नहीं दिया।

-9 जनवरी 2025 पटवारी सुनील शर्मा घूस लेता धराया। वॉइस सैंपल नहीं दिए।

-16 जुलाई 2025 एएसआइ राजकुमार शर्मा पर 10 हजार रुपए घूस मांगने का आरोप। वॉइस सैंपल नहीं दिया।

-27 सितंबर 2025 भिंड की पटवारी आकांक्षा पर रिश्वत मांगने का आरोप, आवाज का नमूना लंबित।

-20 नवंबर 2025 गोहद के पटवारी संदीप जैन पर भवन नामांतरण में घूस लेने का आरोप। वॉइस सैंपल नहीं दिया।