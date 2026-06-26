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पहली बार कूनो में आठ हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे, ये पिछले साल से दो गुना

प्रोजेक्ट चीता के बाद कूनो नेशनल पार्क लगातार पर्यटकों को अपनी ओर बुला रहा है। हालांकि यहां का पर्यटन अभी शैशवकाल में कहा जा सकता है, लेकिन यहां साल दर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। यही वजह है कि चालू पर्यटन सीजन 2025-26 में 1 अक्टूबर 2025 से 24 जून 2026 तक की स्थिति में 8 हजार 809 पर्यटक भ्रमण कर चुके हैं।
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ग्वालियर

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Rahul Thakur

Jun 26, 2026

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sheopur kuno

श्योपुर. प्रोजेक्ट चीता के बाद कूनो नेशनल पार्क लगातार पर्यटकों को अपनी ओर बुला रहा है। हालांकि यहां का पर्यटन अभी शैशवकाल में कहा जा सकता है, लेकिन यहां साल दर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। यही वजह है कि चालू पर्यटन सीजन 2025-26 में 1 अक्टूबर 2025 से 24 जून 2026 तक की स्थिति में 8 हजार 809 पर्यटक भ्रमण कर चुके हैं। ऐसे में ये पहली बार है, जब कूनो में पर्यटकों की संख्या 8 हजार के पार पहुंची हैं। ये संख्या पिछले साल के पर्यटन सीजन से इस साल के पर्यटकों की संख्या दो गुनी से भी ज्यादा है। क्योंकि पिछले पर्यटन सीजन 2024-25 में 4007 पर्यटकों ने कूनो में भ्रमण किया था। विशेष बात यह है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी कूनो का भ्रमण किया है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वर्षाकाल के बाद 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले नए पर्यटन सीजन 2026-27 में पर्यटकों की संख्या का नया रेकॉर्ड बनेगा।

बीते 5 सालों में 18 हजार से ज्यादा पर्यटक
वर्ष 1981 में कूनो वन्यजीव अभयारण्य के रूप में शुरू हुआ सफर वर्ष 2018 में कूनो नेशनल पार्क का दर्जा मिलने तक पहुंचा। इसके बाद यहां चीता प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 17 सितंबर 2022 को चीतों की पहली खेप आई। यही वजह है कि प्रोजेक्ट चीता के बाद के बाद यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। कूनो में पिछले 5 सालों के आंकड़े देखें तो 18 हजार 658 पर्यटक आ चुके हैं।

30 जून तक रहेगा इस सीजन का पर्यटन
कूनो नेशनल पार्क में पर्यटन सीजन 1 अक्टूबर से 30 जून तक रहता है। ऐसे में चालू पर्यटन सीजन 2025-26 अब 30 जून को खत्म हो जाएगा और 1 जुलाई से बारिश के दौरान कूनो में पर्यटन बंद रहेगा। हालांकि अभी इस सीजन में 5 दिन शेष है, लेकिन अब चंद ही पर्यटकों का इजाफ होगा, लेकिन इस बार के सीजन में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि इस बार ये संख्या 8809 पर्यटकों ने कूनो का भ्रमण किया है। उल्लेखनीय है कि कूनो नेशनल पार्क में अहेरा गेट(पोहरी की ओर), पीपलबाड़ी (विजयपुर के अगरा की ओर) और मुख्य गेट टिकटोली (सेसईपुरा की ओर) से पर्यटकों का प्रवेश होता है। इनमें टिकटोली और पीपलबावड़ी से ही ज्यादा पर्यटक आते हैं, लेकिन इस बार पीपलबावड़ी गेट से भी पर्यटकों का प्रवेश हुआ है।

कूनो में पर्यटकों की संख्या
पर्यटन सीजन पर्यटक
2025-26 8809
2024-25 4007
2023-24 3172
2022-23 1459
2021-22 1211

इस सीजन में कूनो के तीनों गेटों से आए पर्यटक
माह टिकटोली अहेरा पीपलबावड़ी
अक्टूबर 2025 320 408 12
नवंबर 2025 420 296 04
दिसंबर 2025 838 838 220
जनवरी 2026 599 586 00
फरवरी 2026 455 232 04
मार्च 2026 728 606 13
अप्रेल 2026 427 326 19
मई 2026 491 374 00
जून 2026 393 200 00

निश्चित रूप से कूनो नेशनल पार्क में पर्यटन बढ़ रहा है और पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। इस पर्यटन सीजन में अब तक 8 हजार से अधिक पर्यटक कूनो का भ्रमण कर चुके हैं, जो पिछले सालों से काफी ज्यादा है।
आर थिरुकुराल, डीएफओ, कूनो नेशनल पार्क श्योपुर

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Published on:

26 Jun 2026 05:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / पहली बार कूनो में आठ हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे, ये पिछले साल से दो गुना

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