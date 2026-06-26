पहली बार कूनो में आठ हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे, ये पिछले साल से दो गुना

श्योपुर. प्रोजेक्ट चीता के बाद कूनो नेशनल पार्क लगातार पर्यटकों को अपनी ओर बुला रहा है। हालांकि यहां का पर्यटन अभी शैशवकाल में कहा जा सकता है, लेकिन यहां साल दर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। यही वजह है कि चालू पर्यटन सीजन 2025-26 में 1 अक्टूबर 2025 से 24 जून 2026 तक की स्थिति में 8 हजार 809 पर्यटक भ्रमण कर चुके हैं। ऐसे में ये पहली बार है, जब कूनो में पर्यटकों की संख्या 8 हजार के पार पहुंची हैं। ये संख्या पिछले साल के पर्यटन सीजन से इस साल के पर्यटकों की संख्या दो गुनी से भी ज्यादा है। क्योंकि पिछले पर्यटन सीजन 2024-25 में 4007 पर्यटकों ने कूनो में भ्रमण किया था। विशेष बात यह है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी कूनो का भ्रमण किया है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वर्षाकाल के बाद 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले नए पर्यटन सीजन 2026-27 में पर्यटकों की संख्या का नया रेकॉर्ड बनेगा।