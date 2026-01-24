ट्रेनों में सीट को लेकर नहीं होगी झिकझिक, यात्रियों की शिकायत के बाद स्क्वाड शुरू

ग्वालियर . रेल यात्रियों की लगातार शिकायतों के बाद अब उन्हें बड़ी राहत मिलने जा रही है। आरक्षित सीटों पर अनधिकृत यात्रियों के बैठने की समस्या को खत्म करने के लिए प्रयागराज मंडल ने सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेश के बाद नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। जिसके तहत अब रिजर्व सीट पर दूसरा यात्री नहीं बैठ सकेगा। इस नई मुहिम के तहत छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस और दादर-अमृतसर एक्सप्रेस में विशेष स्क्वाड ग्वालियर से गुरुवार को चलाया गया। इसके साथ ही ग्वालियर से निकलने वाली कुछ अन्य ट्रेनों को भी इस कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है।