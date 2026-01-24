24 जनवरी 2026,

शनिवार

ग्वालियर

ट्रेनों में सीट को लेकर नहीं होगी झिकझिक, यात्रियों की शिकायत के बाद स्क्वाड शुरू

ग्वालियर . रेल यात्रियों की लगातार शिकायतों के बाद अब उन्हें बड़ी राहत मिलने जा रही है। आरक्षित सीटों पर अनधिकृत यात्रियों के बैठने की समस्या को खत्म करने के लिए प्रयागराज मंडल ने सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेश के बाद नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। जिसके तहत अब रिजर्व सीट पर [&hellip;]

ग्वालियर

image

Neeraj Chaturvedi

Jan 24, 2026

ग्वालियर . रेल यात्रियों की लगातार शिकायतों के बाद अब उन्हें बड़ी राहत मिलने जा रही है। आरक्षित सीटों पर अनधिकृत यात्रियों के बैठने की समस्या को खत्म करने के लिए प्रयागराज मंडल ने सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेश के बाद नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। जिसके तहत अब रिजर्व सीट पर दूसरा यात्री नहीं बैठ सकेगा। इस नई मुहिम के तहत छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस और दादर-अमृतसर एक्सप्रेस में विशेष स्क्वाड ग्वालियर से गुरुवार को चलाया गया। इसके साथ ही ग्वालियर से निकलने वाली कुछ अन्य ट्रेनों को भी इस कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है।

सीटीआई के साथ टीटीई रहेंगे तैनात

इस अभियान में खास बात यह है कि पहली बार सीटीआई (चीफ टिकट इंस्पेक्टर) के साथ टीटीई और आरपीएफ की संयुक्त टीम तैनात की गई है। टीम हर स्टेशन से करीब 100 किलोमीटर के दायरे में तीन ट्रेनों की गहन जांच करेगी। ताकि आरक्षित यात्रियों को उनकी सीट पर पूरा अधिकार मिल सके। अभी तक इस तरह की जांच में टीटीई की टीम बनाकर तैनात किया जाता था। जो बीस तीस किलोमीटर तक होकर लौट आते थे। लेकिन अब यह दायरा बढ़ गया है।

टीटीई की कमी से हर कोच में नहीं होती जांच

झांसी मंडल में टीटीई की काफी कमी बनी हुई है। इसके चलते हालात यह हो गए है कि झांसी मंडल की ट्रेनों में पर्याप्त टीटीई नहीं चल पा रहे है। इसका खामियाजा यह हो रहा है कि यात्रियों की हर बोगी में टीटीई जांच करने के लिए नहीं पहुंच रहा है। इससे कई बार तो यात्री अपनी सीट के लिए लड़ते ही रहते है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए यह स्क्वाड चलाया गया है। जिससे यात्रियों को उनकी सीट मिल सके।

इनका कहना है

यात्रियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज मंडल से आए आदेश के बाद
स्क्वाड बनाए गए है। जिससे यात्रियों को उनकी सीट मिल सकेगी। यह अभियान अभी लगातार चलेगा। जिससे आने वाले समय में कुछ अंतर देखने को मिलेगा।
अमन वर्मा, सीनियर डीसीएम झांसी मंडल

24 Jan 2026 05:28 pm

