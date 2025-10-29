एमपी में बड़ी कार्रवाई, सचिवों को 5–5 हजार रुपए जुर्माना के जारी किए नोटिस

Gwalior News- एमपी में सरकारी अमले की लापरवाही अब जरा बर्दाश्त नहीं ​की जा रही। ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। एक मामले में समय-सीमा में सेवाएं न देने पर तीन पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में संतुष्टिजनक जवाब नहीं होने पर लोक सेवा गारंटी कानून के तहत 5–5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाने की स्पष्ट चेतावनी दी गई है। सचिवों पर यह सख्त कार्रवाई ग्वालियर में की गई है।यहां कलेक्टर रुचिका चौहान ने अधिकारियों से कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवायें आवेदकों को हर हाल में समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं। उन्होंने चेताया कि ऐसा नहीं किए जाने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर लोक सेवा गारंटी कानून के अनुसार अर्थदंड लगाया जाएगा।