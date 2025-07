खुशखबरी, अब जनरल कोच में भी गरमा-गर्म खाना, 150 ट्रेनों में IRCTC की नई योजना

ग्वालियर (Gwalior News) से चौबीस घंटे में लगभग 200 ट्रेनें निकलती है। जिसमें माल गाड़ी और शताब्दी, राजधानी, गतिमान , वंदे भारत को छोड़ दिया जाए तो लगभग 150 के आसपास ट्रेनें है, जिसमें यह सुविधा शुरू हो जाएगी (IRCTC Scheme will be started in 150 trains passing through Gwalior)। इस सुविधा से यात्रियों को काफी फायदा होगा।