पांच जिलों में एक लाख बुकिंग, वेटिंग धीरे-धीरे नीचे आने लगी, डीजल-पेट्रोल का स्टॉक 25 दिन का

अमेरिका-ईरान युद्ध से गहराए पेट्रोल, डीजल, गैस संकट को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को संभागायुक्त मनोज खत्री ने अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में गैस, पेट्रोल, डीजल की उपलब्धता के आंकड़े रखे गए। ग्वालियर संभाग के पांच जिलों में 1 लाख 1 हजार 419 घरेलू सिलेंडर की बुकिंग है। स्टॉक में 25 हजार 763 सिलेंडर स्टॉक में हैं। पांचों जिलों में सिलेंडर की आपूर्ति जारी है। इससे धीरे-धीरे स्थिति में सुधार होने लगा है। पेट्रोल व डीजल का अभी अंचल में संकट नहीं है। डिपो में 25 दिन की पेट्रोल व डीजल मौजूद है, जिसमें पेट्रोल 63 लाख 46 हजार लीटर मौजूद है, जबकि डीजल 1 करोड़ 85 लाख 53 हजार लीटर मौजूद है। 25 दिन का स्टॉक मौजूद है।