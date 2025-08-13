Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

यात्रियों को नहीं मिल रहा जनता खाना, पांच रुपए की जगह 10 रुपए में मिल रही चाय

रेलवे बोर्ड की तरफ से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को सस्ता खाना उपलब्ध कराने का जो सपना दिखाया गया था, वह रेलवे स्टेशन पर सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है। स्टेशन पर इन दिनों यात्रियों को जनता खाना सब्जी-पूड़ी नहीं मिल रही है।

ग्वालियर

Rahul Thakur

Aug 13, 2025

रेलवे बोर्ड की तरफ से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को सस्ता खाना उपलब्ध कराने का जो सपना दिखाया गया था, वह रेलवे स्टेशन पर सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है। स्टेशन पर इन दिनों यात्रियों को जनता खाना सब्जी-पूड़ी नहीं मिल रही है।

रेलवे बोर्ड का आदेश स्टेशन पर 15 और ट्रेन में 20 रुपए का देना है खाना

ग्वालियर . रेलवे बोर्ड की तरफ से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को सस्ता खाना उपलब्ध कराने का जो सपना दिखाया गया था, वह रेलवे स्टेशन पर सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है। स्टेशन पर इन दिनों यात्रियों को जनता खाना सब्जी-पूड़ी नहीं मिल रही है। ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ भी बढ़ रही है। वहीं काफी संख्या में यात्री ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफार्म पर ही समय गुजार रहे हैं, लेकिन उन्हें 15 रुपए में मिलने वाला जनता गर्म खाना नहीं मिल रहा है। यात्रियों को मजबूरन महंगे दामों पर खाना खरीदना पड़ रहा है। वहीं यह खाना ट्रेनों में 20 रुपए में मिलता है। लेकिन जनता खाना बेचने में ठेकेदारों की भी रुचि नहीं है। इसके चलते अक्सर स्टेशन से जनता खाना गायब ही रहता है। इसकी जगह महंगे खाने की स्टॉल दिखाई देती हैं।

पांच की चाय दस में

स्टेशन पर 170 एमएल के कप में 150 एमएल चाय देना चाहिए। लेकिन इन दिनों चाय दूसरे छोटे कप में दी जा रही है। वहीं यह चाय पांच रुपए की जगह दस रुपए में दी जा रही है।

स्टॉलों पर नहीं मिला खाना

मंगलवार दोपहर को रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बने सभी स्टॉलों पर कहीं भी जनता खाना उपलब्ध नहीं था। इसका कारण यह भी है कि जनता खाना में इन स्टॉल संचालकों कोई फायदा नहीं होने से यह लोग स्टॉल पर खाना बनवाकर रख ही नहीं रहे है। अगर जनता खाना बनवाते भी है तो कुछ पैकेट बनाने के बाद उन्हें कुछ स्टॉल पर रख देते है।

यह है जनता खाने में

स्टेशन पर यात्रियों को 15 रुपए में जनता खाने के एक पैकेट दिया जाता है। जनता खाना में सात पूड़ी 175 ग्राम, 150 ग्राम सब्जी और 15 ग्राम अचार दिया जाता है। लेकिन पैकेट दिखाई ही नहीं देते है।

अधिकारियों के निरीक्षण में दिखता है जनता खाना

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए हर स्टॉलों पर जनता खाना उपलब्ध हो, इस तरह के निर्देश रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आने वाले रेलवे वरिष्ठ अधिकारियों ने कई बार दिए हैं, लेकिन देखा जाता है कि जब अधिकारी निरीक्षण करके चले जाते हैं तब स्टॉलों से जनता खाना गायब कर दिया जाता है। जिससे आम यात्रियों को महंगा खाना खरीदना मजबूरी बन गई है।

इन अधिकारियों की है जिम्मेदारी

रेलवे स्टेशन पर कैटरिंग के साथ अन्य व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी रेलवे के कई अधिकारियों की है। जिसमें स्टेशन डायरेक्टर, एसीएम, स्टेशन मैनेजर, सीसीआई, कैटरिंग इंस्पेक्टर की है। जिसमें कैटरिंग इंस्पेक्टर की ड्यूटी तो इसी के लिए यहां पर की गई है।

जिम्मेदारों को देखना चाहिए

स्टेशन पर यात्रियों को जनता खाना तो मिलना चाहिए। चाय भी तय मापदंड से देना चाहिए। स्टेशन की व्यवस्थाओं को देखने के लिए स्टेशन डायरेक्टर के साथ एसीएम तैनात किए गए है। इस संबंध में चर्चा करके व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा।
-अमन वर्मा, सीनियर डीसीएम झांसी

13 Aug 2025 05:37 pm

