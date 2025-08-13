यात्रियों को नहीं मिल रहा जनता खाना, पांच रुपए की जगह 10 रुपए में मिल रही चाय

ग्वालियर . रेलवे बोर्ड की तरफ से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को सस्ता खाना उपलब्ध कराने का जो सपना दिखाया गया था, वह रेलवे स्टेशन पर सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है। स्टेशन पर इन दिनों यात्रियों को जनता खाना सब्जी-पूड़ी नहीं मिल रही है। ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ भी बढ़ रही है। वहीं काफी संख्या में यात्री ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफार्म पर ही समय गुजार रहे हैं, लेकिन उन्हें 15 रुपए में मिलने वाला जनता गर्म खाना नहीं मिल रहा है। यात्रियों को मजबूरन महंगे दामों पर खाना खरीदना पड़ रहा है। वहीं यह खाना ट्रेनों में 20 रुपए में मिलता है। लेकिन जनता खाना बेचने में ठेकेदारों की भी रुचि नहीं है। इसके चलते अक्सर स्टेशन से जनता खाना गायब ही रहता है। इसकी जगह महंगे खाने की स्टॉल दिखाई देती हैं।