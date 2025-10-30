पैदल राहगीरों पर ‘वार’ 12 प्रमुख सडक़ें, 9 पर फुटपाथ नदारद, 9 महीने में 900 हादसे

ग्वालियर. बढ़ती वाहन संख्या और घटते फुटपाथों के कारण पैदल राहगीरों के लिए सडक़ें खतरनाक हो गई हैं। शहर की 12 मुख्य सडक़ों में से 9 पर फुटपाथ नहीं होने के कारण राहगीरों को गाडिय़ों के बीच चलना पड़ रहा है, जिससे सडक़ हादसों की संख्या में वृद्धि हो रही है। करीब 11 लाख वाहन शहर की सडक़ों पर दौड़ रहे हैं, 12 मुख्य सडक़ों के 78.3 किलोमीटर रास्तों पर ट्रैफिक ज्यादा है। यातायात पुलिस के आकंडों के हिसाब से जिले में पिछले 9 महीने में रोड एक्सीडेंट की संख्या 900 के पार पहुंच गई है। इनमें 165 के करीब लोगों की जान गई है। हादसों में जान गंवाने और जख्मी होने वालों में कई लोग पैदल राहगीर भी रहे हैं।