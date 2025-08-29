भवन निर्माण अनुमति के लिए लोग लगा रहे चक्कर, इधर एबीपीएस पोर्टल-2 पर लटके 578 मामले

हालांकि इसके बाद भी इस मामले में ग्वालियर प्रदेश में पांचवें स्थान पर है, जबकि इंदौर प्रथम स्थान पर है। गुरुवार को नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों की ओर से इस संबंध में आयोजित वीसी में निगम आयुक्त संघप्रिय को निर्देश देते हुए सभी प्रकरण जल्द समाप्त करने के लिए कहा गया। वहीं शाम को आयुक्त ने भवन शाखा के सभी अफसरों की बैठक लेते हुए कहा कि दो दिन में एबीपीएस पोर्टल-02 पर लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण कराया जाए।