आप का ऐलान : जहां सडक़ पर गडढा होगा, वहां भाजपा का झंडा होगा

शहर की सडक़ें गडढ़ा बन गई हैं। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए भाजपा और कांग्रेस को बराबर का दोषी ठहरा कर और दोनों दलों के नेताओं का छुपा गठबंधन बताया ]

ग्वालियर

Punit Shrivastava

Aug 28, 2025

शहर की सडक़ें गडढ़ा बन गई हैं। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए भाजपा और कांग्रेस को बराबर का दोषी ठहरा कर और दोनों दलों के नेताओं का छुपा गठबंधन बताया
जहां सडक़ पर गडढा होगा, वहां भाजपा का झंडा होगा

शहर की सडक़ें गडढ़ा बन गई हैं। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए भाजपा और कांग्रेस को बराबर का दोषी ठहरा कर और दोनों दलों के नेताओं का छुपा गठबंधन बताया और कहा है इनकी वजह से जनता परेशान है उसे गडढो में चलना पड़ रहा है। गुरुवार को यह बात आप नेताओं ने सडक़ों के मामले में पत्रकार वार्ता में कही।
आप (आम आदमी पार्टी) के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता ने कहा सडक़ों की हालत से जाहिर है इन्हें बनाने में गड़बड़ी हुई हैं। निगामायुक्त ने इस मामले में इंजीनियर पवन सिंघल और सुरेश अहिरवार को निलंबित भी किया था। लेकिन दोनों बहाल हो गए। इसी तरह निगम के उपयंत्री आशीष और ठेकेदार के बीच कमीशन खोरी का ऑडियो वायरल हुआ लेकिन बात खत्म हो गई कांग्रेस की महापौर और भाजपा के पार्षद सब चुप रहे। इससे जाहिर है पूरा खेल भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन से चल रहा है।

इन सडक़ों का जिम्मेदार कौन
आप नेताओं ने कहा कि चेतकपुरी, झांसी रोड, हनुमान चौराहा, आनंद नगर, गोविंदपुरी, भूतेश्वर मंदिर रोड, गोरखी रोड और ट्रांसपोर्ट नगर समेत कई इलाकों में सडक़ें धंस चुकी हैं। यातायात नगर के लोगों ने तो हालात से तंग आकर इसका नाम नरक नगर तक रख दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी जब केंद्र से लेकर परिषद तक में भाजपा का दबदबा है।

जहां गडढा होगा वहां भाजपा का झंडा होगा
आप नेताओं का कहना था, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा , पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा और पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता, के घर के आसपास भी सडक़ें तक टूटी हैं। सडक़ों की हालत उजागर करने के लिए आप पार्टी ने पदयात्रा निकाली तो मुकदमे दर्ज करने का खेल शुरु हो गया। अब पार्टी आंदोलन चलाएगी कि जहां सडक़ पर गड्ढा होगा वहां भाजपा का झंडा होगा।
प्रेस वार्ता में प्रदेश सहसचिव अमित शर्मा, संयुक्त सचिव शिवदत्त शर्मा, महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष मनीक्षा तोमर समेत अनेक पदाधिकारी मौजूद थे।


28 Aug 2025 07:43 pm

Hindi News / News Bulletin / आप का ऐलान : जहां सडक़ पर गडढा होगा, वहां भाजपा का झंडा होगा

