आप का ऐलान : जहां सडक़ पर गडढा होगा, वहां भाजपा का झंडा होगा

शहर की सडक़ें गडढ़ा बन गई हैं। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए भाजपा और कांग्रेस को बराबर का दोषी ठहरा कर और दोनों दलों के नेताओं का छुपा गठबंधन बताया और कहा है इनकी वजह से जनता परेशान है उसे गडढो में चलना पड़ रहा है। गुरुवार को यह बात आप नेताओं ने सडक़ों के मामले में पत्रकार वार्ता में कही।

आप (आम आदमी पार्टी) के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता ने कहा सडक़ों की हालत से जाहिर है इन्हें बनाने में गड़बड़ी हुई हैं। निगामायुक्त ने इस मामले में इंजीनियर पवन सिंघल और सुरेश अहिरवार को निलंबित भी किया था। लेकिन दोनों बहाल हो गए। इसी तरह निगम के उपयंत्री आशीष और ठेकेदार के बीच कमीशन खोरी का ऑडियो वायरल हुआ लेकिन बात खत्म हो गई कांग्रेस की महापौर और भाजपा के पार्षद सब चुप रहे। इससे जाहिर है पूरा खेल भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन से चल रहा है।