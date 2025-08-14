समाज को लिटिगेशन फ्री बनाने की योजना, छोटे-छोटे विवाद समाधान आपके द्वार के तहत खत्म करने की तैयारी

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सरकारी जमीनों को खुर्दबुर्द करने के मामले में चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को अवगत कराते हुए कहा कि हमारे संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं, जिसमें सरकारी जमीन के खसरे में गलत इंट्री कर जमीन अपने नाम कर रहे हैं। दूसरा जिला न्यायालय में जमीन का दावा आता है। शासकीय अधिवक्ता व राजस्व अधिकारी जवाब के लिए उपस्थित नहीं होते हैं। आदेश एक पक्षीय हो जाता है। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। प्रमुख सचिव विवेक कुमार ने कहा कि रिकॉर्ड को डिजिटल कर रहे हैं। डिजिटल होने पर मूल रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को सकारात्मक बताते हुए कहा कि पहले ‘समाधान आपके द्वार’ योजना के तहत कई छोटे-मोटे विवादों का निपटारा हुआ था। इस योजना को संस्थागत रूप से लागू किया जाए ताकि समाज में ‘लिटिगेशन फ्री’ वातावरण बन सके। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 25 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करें, जिसमें इन सभी कदमों की विस्तृत जानकारी हो, ताकि इस पहल को आगे बढ़ाया जा सके।