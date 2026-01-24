‘एमपी में पैसे लेकर हो रही कलेक्टरों की पोस्टिंग…CS भी यह मानते हैं’, जीतू पटवारी का बयान

संगठनात्मक गतिविधियों पर बोलते हुए जीतू ने कहा, कांग्रेस जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत कर रही है। वार्ड, पंचायत और मंडल कांग्रेस कमेटियों का गठन तेजी से हो रहा है। अब तक सात हजार समितियों का गठन हो चुका है। वहीं एसआइआर से भाजपा पर मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवाने के आरोप लगाए। कहा, 11 लाख आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं। यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई तो एफआइआर दर्ज कराई जाएगी।