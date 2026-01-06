अंपायर के निर्णय से नाराज होकर पंजाब टीम ने छोड़ा मैदान, मध्य प्रदेश 2-0 से जीता, क्वार्टर फाइनल में एंट्री

अंडर-14 वर्ग में मप्र की लवी सेन ने हैट्रिक लगाते हुए केरला पर 8-0 की धमाकेदार जीत दिलाई।
ग्वालियर. 69वीं राष्ट्रीय शालेय बालिका हॉकी प्रतियोगिता के रोमांचक मुकाबले में मंगलवार को मध्य प्रदेश ने पंजाब को 2-0 से हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच का अंत विवादों के बीच हुआ, जब तीसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर पर हुए दूसरे गोल पर आपत्ति जताते हुए पंजाब टीम ने अंतिम क्वार्टर के दौरान मैदान छोड़ दिया।
पंजाब टीम का दावा था कि गोल से पहले फाउल हुआ, इसलिए गोल मान्य नहीं होना चाहिए। मैच अधिकारियों ने निर्णय को सही माना और खेल जारी रखने के निर्देश दिए, लेकिन असहमति बरकरार रहने पर पंजाब टीम मैदान छोड़कर बाहर चली गई। इसके बाद अंपायरों की समिति ने नियमों के अनुसार मैच समाप्त घोषित कर मप्र को 2-0 से विजेता घोषित किया।
मध्य प्रदेश टीम के कोच ने कहा कि खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ खेलीं और जीत निष्पक्ष प्रदर्शन का परिणाम है। अब टीम क्वार्टर फाइनल की तैयारी पर फोकस करेगी। इस जीत के साथ मप्र ने आखिरी आठ टीमों में जगह पक्की कर पदक की दावेदारी मजबूत कर ली है।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग