ग्वालियर

अंपायर के निर्णय से नाराज होकर पंजाब टीम ने छोड़ा मैदान, मध्य प्रदेश 2-0 से जीता, क्वार्टर फाइनल में एंट्री

ग्वालियर. 69वीं राष्ट्रीय शालेय बालिका हॉकी प्रतियोगिता के रोमांचक मुकाबले में मंगलवार को मध्य प्रदेश ने पंजाब को 2-0 से हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच का अंत विवादों के बीच हुआ, जब तीसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर पर हुए दूसरे गोल पर आपत्ति जताते हुए पंजाब टीम ने अंतिम क्वार्टर के

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Jan 06, 2026

अंडर-14 वर्ग में लवी सेन की हैट्रिक :केरला पर 8-0 की बड़ी जीत

अंडर-14 वर्ग में मप्र की लवी सेन ने हैट्रिक लगाते हुए केरला पर 8-0 की धमाकेदार जीत दिलाई।

ग्वालियर. 69वीं राष्ट्रीय शालेय बालिका हॉकी प्रतियोगिता के रोमांचक मुकाबले में मंगलवार को मध्य प्रदेश ने पंजाब को 2-0 से हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच का अंत विवादों के बीच हुआ, जब तीसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर पर हुए दूसरे गोल पर आपत्ति जताते हुए पंजाब टीम ने अंतिम क्वार्टर के दौरान मैदान छोड़ दिया।

पंजाब टीम का दावा था कि गोल से पहले फाउल हुआ, इसलिए गोल मान्य नहीं होना चाहिए। मैच अधिकारियों ने निर्णय को सही माना और खेल जारी रखने के निर्देश दिए, लेकिन असहमति बरकरार रहने पर पंजाब टीम मैदान छोड़कर बाहर चली गई। इसके बाद अंपायरों की समिति ने नियमों के अनुसार मैच समाप्त घोषित कर मप्र को 2-0 से विजेता घोषित किया।

मध्य प्रदेश टीम के कोच ने कहा कि खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ खेलीं और जीत निष्पक्ष प्रदर्शन का परिणाम है। अब टीम क्वार्टर फाइनल की तैयारी पर फोकस करेगी। इस जीत के साथ मप्र ने आखिरी आठ टीमों में जगह पक्की कर पदक की दावेदारी मजबूत कर ली है।

अंडर-14 वर्ग: मप्र ने केरला को 8-0 से हराया

  • मप्र की लवी सेन ने तीन गोल कर हैट्रिक लगाई
  • टीम ने पूरे मैच में दमदार आक्रमण किया

14 वर्ष बालिका वर्ग: प्री-क्वार्टर मैच परिणाम

  • झारखंड ने महाराष्ट्र को 8-0 से हराया
  • मध्य प्रदेश ने केरला को 8-0 से हराया (हैट्रिक — लवी सेन)
  • पंजाब ने आंध्र प्रदेश को 12-0 से हराया (सिमरन — 11 गोल)
  • दिल्ली ने तमिलनाडु को 5-0 से हराया
  • गुजरात ने छत्तीसगढ़ को 3-0 से हराया
  • हरियाणा ने राजस्थान को 4-1 से हराया
  • उड़ीसा ने जम्मू-कश्मीर को 6-0 से हराया
  • उत्तर प्रदेश ने वेस्ट बंगाल को 12-0 से हराया

19 वर्ष बालिका वर्ग: प्री-क्वार्टर मैच परिणाम

  • झारखंड ने पश्चिम बंगाल को 17-0 से हराया
  • उड़ीसा ने बिहार को 4-0 से हराया
  • हरियाणा ने तमिलनाडु को 6-0 से हराया
  • विद्या भारती ने दिल्ली को ट्राई ब्रेकर में 2-1 से हराया
  • कर्नाटक ने उत्तराखंड को 2-0 से हराया
  • मध्य प्रदेश ने पंजाब को 2-0 से हराया
    • गोल — तन्वी, राग्यश्री

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

एसआइआर: बेटे का नाम जुड़ा, पिता की पहचान अटकी: कलेक्ट्रेट में ‘नो मैपिंग’ की कतारें

समग्र आइडी, आधार कार्ड लेकर पहुंचे, जो मान्य नहीं, 93 वर्ष के बुजुर्ग भी खड़े कतार में
ग्वालियर

जिन टंकियों से पानी सप्लाई उनकी सालों से नहीं हुई सफाई, खुले ढक्कन, काई और मिट्टी जमा

nagar nigam gwalior
ग्वालियर

सर्दी ने दिखाए बर्फानी तेवर, पारा आया 6.4 डिग्री सेल्सियस पर, पर दिन में मिली राहत

दिनभर कोहरा व बादलों छाए, इससे तेज धूप नहीं निकल सकी
ग्वालियर

घर पर ताला…फिर भी होगी पार्सल डिलीवरी, डाक विभाग की स्मार्ट पहल

postal department big initiative
ग्वालियर

8 जनवरी से ग्वालियर-प्रयागराज के बीच दौड़ेगी वीकली स्पेशल, झांसी मंडल ने तैयार की 'स्ट्राइक फोर्स

ग्वालियर
