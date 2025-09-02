हाल ए रेलवे: एक ट्रेन में दो हजार यात्रियों पर सिर्फ दो टीटीई, स्लीपर कोच में सबसे ज्यादा मारामारी

ग्वालियर . ट्रेनों में टीटीई की भारी कमी के चलते यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। एक ट्रेन में औसत दो हजार यात्रियों पर सिर्फ दो ही टीटीई तैनात हैं। इसमें से एक टीटीई एसी और दूसरा स्लीपर कोच में ड्यूटी करता है। हालात ये हैं कि ट्रेनों के सभी स्लीपर कोच में टीटीई टिकट चेक करने तक नहीं पहुंच पाते। कुछ ट्रेनों में तो स्लीपर कोच में यात्री अपनी बर्थ के लिए लड़तेझगड़ते ही सफर करते हैं। अधिकांश ट्रेनों के स्लीपर कोच में वेटिंग और जनरल टिकट वाले यात्री सीटों पर कब्जा कर लेते हैं। अगर टीटीई सीट चेक करने आए तो पता चलता है कि कोच में कितने यात्रियों की सीट ही नहीं है, इसके बाद भी वे दूसरों की सीट पर कब्जा कर बैठे रहते हैं। ग्वालियर के टीटीई हर दिन 53 ट्रेनों को लेकर आते जाते हैं। हर ट्रेन में 13 का स्टाफ होना चाहिए, जिसमें 4 टीटीई।