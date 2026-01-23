23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एमपी के 8 जिलों में 24 घंटे में होगी झमाझम बारिश, फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Rain Alert In MP : वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से आने वाले 24 घंटों में प्रदेश के 8 जिलों में मध्यम बारिश या मावठ का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा असर ग्वालियर-चंबल अंचल पर पड़ेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 23, 2026

Rain Alert In MP

मध्य प्रदेश का मौसम (Photo Source- Patrika)

Rain Alert In MP :मध्य प्रदेश वासियों के लिए जनवरी माह का आखिरी हफ्ता कड़ाके की ठंड, कोहरे और बारिश का ट्रिपल अटैक लेकर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से आने वाले 24 घंटों में राज्य के कम से कम 8 जिलों में मध्यम बारिश या मावठे का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा असर ग्वालियर-चंबल अंचल पर पड़ेगा।

प्रदेश के ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। ये प्रदेश में इस सीजन की पहली मावठे जैसी बारिश हो सकती है।

यहां छाए रहेंगे बादल

इधर भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में भी बादल छाए रहेंगे, जिससे मौसम सुहावना लेकिन नम रहेगा। हालांकि, तेज ठंड या शीतलहर का अलर्ट नहीं है, लेकिन सुबह-शाम ठंडी हवाएं और कोहरा लोगों को ठिठुरा सकता है।

2 से 3 डिग्री गिरेगा तापमान

पिछले 24 घंटों में कटनी का करोंदी इलाका सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया। उत्तरी भारत में हो रही बर्फबारी का असर एमपी में भी दिखाई दे रहा है, जिससे तापमान में अचानक बदलाव आया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि, 25 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड फिर से तेज हो जाएगी।

ये भी पढ़ें

RSS के कार्यक्रम में शामिल होकर बुरे फंसे कांग्रेस विधायक, आला कमान ने मांगा जवाब
हरदा
Congress MLA

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 09:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी के 8 जिलों में 24 घंटे में होगी झमाझम बारिश, फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बादलों की दस्तक, फिर लौटेगी सर्दी, 25 से कोहरा छाने की संभावना, क्योंकि हवा में आ रही नमी

ग्वालियर

कुश्ती में पहलवानों ने दिखाया दम

समाचार

सरकारी वकील को ईआरपी का पता न होना दुर्भाग्यपूर्ण, इन्हें हाईकोर्ट की वेबसाइट भी खोलना नहीं आता

ग्वालियर

पटवारी ने सरकारी जमीन को बता दिया निजी, नामांतरण का प्रकरण बनाया, कलेक्टर ने किया निलंबित

ग्वालियर

58 अवैध कॉलोनियों प्रशासन पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.