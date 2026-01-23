एमपी के 8 जिलों में 24 घंटे में होगी झमाझम बारिश, फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड

मध्य प्रदेश का मौसम (Photo Source- Patrika)
Rain Alert In MP :मध्य प्रदेश वासियों के लिए जनवरी माह का आखिरी हफ्ता कड़ाके की ठंड, कोहरे और बारिश का ट्रिपल अटैक लेकर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से आने वाले 24 घंटों में राज्य के कम से कम 8 जिलों में मध्यम बारिश या मावठे का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा असर ग्वालियर-चंबल अंचल पर पड़ेगा।
प्रदेश के ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। ये प्रदेश में इस सीजन की पहली मावठे जैसी बारिश हो सकती है।
इधर भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में भी बादल छाए रहेंगे, जिससे मौसम सुहावना लेकिन नम रहेगा। हालांकि, तेज ठंड या शीतलहर का अलर्ट नहीं है, लेकिन सुबह-शाम ठंडी हवाएं और कोहरा लोगों को ठिठुरा सकता है।
पिछले 24 घंटों में कटनी का करोंदी इलाका सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया। उत्तरी भारत में हो रही बर्फबारी का असर एमपी में भी दिखाई दे रहा है, जिससे तापमान में अचानक बदलाव आया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि, 25 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड फिर से तेज हो जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग