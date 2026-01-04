4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

बिना ठोस साक्ष्य के स्वास्थ्य बीमा क्लेम खारिज करना सेवा में कमी

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बिना ठोस साक्ष्य के उपभोक्ता के स्वास्थ्य बीमा दावे को खारिज करने को सेवा में कमी माना है...

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Adityarai Shrivastava

Jan 04, 2026

बिना ठोस साक्ष्य के स्वास्थ्य बीमा क्लेम खारिज करना सेवा में कमी,

बिना ठोस साक्ष्य के स्वास्थ्य बीमा क्लेम खारिज करना सेवा में कमी,

ग्वालियर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बिना ठोस साक्ष्य के उपभोक्ता के स्वास्थ्य बीमा दावे को खारिज करने को सेवा में कमी माना है। आयोग ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिए कि वह उपभोक्ता को स्वीकृत बीमा राशि, ब्याज और मानसिक क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। बीमा कंपनी ने डायबिटीज, हाइपरटेंशन व मोटापे की जानकारी छिपाने का आरोप लगाकर क्लेम खारिज किया था।
ग्वालियर निवासी पूजा शर्मा ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। पॉलिसी अवधि के दौरान सितंबर- 2024 में उनकी तबीयत बिगडऩे पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। इलाज के दौरान कैशलेस सुविधा के लिए बीमा कंपनी से अनुरोध किया गया, लेकिन अतिरिक्त दस्तावेज मांगने के बाद भी कंपनी ने कैशलेस क्लेम स्वीकृत नहीं किया।
इलाज के बाद पूजा शर्मा ने 1 लाख 98 हजार 809 रुपए का दावा प्रस्तुत किया, जिसे बीमा कंपनी ने यह कहकर खारिज कर दिया कि पॉलिसी लेते समय उन्होंने डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी जैसी पूर्व बीमारियों की जानकारी छुपाई थी।

बीमा कंपनी साबित नहीं कर सकी, पॉलिसी लेने से पहले पीडि़त थीं
आयोग ने सुनवाई के दौरान पाया कि बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि पॉलिसी लेने से पहले उपभोक्ता इन बीमारियों से पीडि़त थीं और उन्हें इसकी जानकारी थी। आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल अनुमान या सामान्य आरोपों के आधार पर दावा निरस्त करना उचित नहीं है। आदेश में कहा गया कि बीमा कंपनी ने बिना पर्याप्त प्रमाण के उपभोक्ता का वैध दावा खारिज कर सेवा में कमी की है। आयोग ने शिकायत स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को निर्देश दिए कि वह 1 लाख 86 हजार 548 रुपए की बीमा राशि 45 दिनों के भीतर अदा करे। साथ ही निर्धारित अवधि में भुगतान न होने की स्थिति में राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। इसके अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 1500 रुपए और वाद व्यय के रूप में 1000 रुपए अलग से देने का आदेश भी पारित किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 01:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / बिना ठोस साक्ष्य के स्वास्थ्य बीमा क्लेम खारिज करना सेवा में कमी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

युवा डिजिटल पेमेंट पर निर्भर, लेकिन 65-70% कारोबारी और बुजुर्ग आज भी नकद पर भरोसा करते हैं

ग्वालियर

बिना कारण बैंक खाता फ्रीज करना गलत: हाईकोर्ट ने पुलिस का आदेश किया स्थगित

12.20 लाख रुपए जमा हैं खाते में, 17 लाख की एफडी भी है संलग्न
ग्वालियर

दो मकान, एक मैरिज गार्डन का हटाया अतिक्रमण, एलिवेटेड रोड के 13 पिलरों की जगह कराई खाली

मुआवजा लेने के बाद भी नहीं छोड़ रहे थे कब्जा
ग्वालियर

लोडिंग गाड़ी में बदलाव कर खोल रहे स्टॉल

ग्वालियर

डॉ.आंबेडकर का फोटो जलाने में चार गिरफ्तार, वकील समेत 4 को जेल भेजा

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.