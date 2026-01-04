बिना ठोस साक्ष्य के स्वास्थ्य बीमा क्लेम खारिज करना सेवा में कमी,

ग्वालियर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बिना ठोस साक्ष्य के उपभोक्ता के स्वास्थ्य बीमा दावे को खारिज करने को सेवा में कमी माना है। आयोग ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिए कि वह उपभोक्ता को स्वीकृत बीमा राशि, ब्याज और मानसिक क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। बीमा कंपनी ने डायबिटीज, हाइपरटेंशन व मोटापे की जानकारी छिपाने का आरोप लगाकर क्लेम खारिज किया था।

ग्वालियर निवासी पूजा शर्मा ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। पॉलिसी अवधि के दौरान सितंबर- 2024 में उनकी तबीयत बिगडऩे पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। इलाज के दौरान कैशलेस सुविधा के लिए बीमा कंपनी से अनुरोध किया गया, लेकिन अतिरिक्त दस्तावेज मांगने के बाद भी कंपनी ने कैशलेस क्लेम स्वीकृत नहीं किया।

इलाज के बाद पूजा शर्मा ने 1 लाख 98 हजार 809 रुपए का दावा प्रस्तुत किया, जिसे बीमा कंपनी ने यह कहकर खारिज कर दिया कि पॉलिसी लेते समय उन्होंने डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी जैसी पूर्व बीमारियों की जानकारी छुपाई थी।