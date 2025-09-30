Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

टीचर्स को निर्देश, दशहरे बाद स्कूलों में शुरू होंगी ‘रेमेडियल क्लासेस’

MP News: अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से इन बच्चों के लिए विशेष रेमेडियल क्लासेस शुरू होंगी।

2 min read

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Sep 30, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: दशहरे की छुट्टियों के बाद स्कूलों में पढ़ाई की रफ्तार तेज होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने कमजोर बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दशहरे के तुरंत बाद रेमेडियल क्लासेस शुरू की जाएंगी, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे न रहे और आने वाली छमाही व वार्षिक परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके। अफसरों ने बताया कि त्रैमासिक (तिमाही) परीक्षा के परिणामों के आधार पर उन छात्र-छात्राओं की पहचान की गई है जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर पाई गई थी।

अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से इन बच्चों के लिए विशेष रेमेडियल क्लासेस शुरू होंगी। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों को विषयवार अभ्यास कराएं और कॉन्सेप्ट को दोबारा समझाएं ताकि उनकी नींव मजबूत हो। अब नवंबर से छमाही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को समय पर सिलेबस पूरा करने और बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का मानना है कि रेमेडियल क्लासेस से न सिर्फ बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि उनके परिणामों में भी महत्वपूर्ण सुधार होगा।

ऐसे लगाई जाएगी रेमेडियल क्लासेस

रेमेडियल क्लासेस में उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिन्होंने त्रैमासिक परीक्षा में ग्रेड ’डी’ या ’ई’ प्राप्त किया है। ये कक्षाएं स्कूल के समय से पूर्व, छुट्टी होने के बाद या विद्यार्थियों की सुविधानुसार एक घंटे के लिए लगाई जाएंगी।

बोर्ड परीक्षाओं से पहले कोर्स पूरा करने की चुनौती

माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल और हायर सेकंडरी की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में शुरू होने जा रही हैं। अभी तिमाही परीक्षा हुई है, नवंबर में छमाही और फरवरी में वार्षिक परीक्षाएं होंगी। ऐसे में कई स्कूलों में अभी तक सिर्फ 10 से 25 प्रतिशत ही कोर्स पूरा हो पाया है। इस स्थिति में ’डी’ और ’ई’ कैटेगरी वाले छात्रों के लिए रेमेडियल कक्षाएं शुरू करवाना एक चुनौती भरा काम है। हालांकि, इन कक्षाओं से बच्चों को समय पर कोर्स पूरा करने और परीक्षा की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें

‘कॉलोनी’ बनाने के लिए आयेगा नया नियम, छोड़ना पड़ेगा ‘खुला स्पेस’, जानें कितना ?
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 01:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / टीचर्स को निर्देश, दशहरे बाद स्कूलों में शुरू होंगी ‘रेमेडियल क्लासेस’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नागरिकता साबित करने के लिए दिखाने होंगे दस्तावेज, इन 11 डाक्यूमेंट को रखें अपने पास

MP News voter id
ग्वालियर

इन अफसरों को सख्त चेतावनी, अब निलंबन का दौर खत्म, सीधे सेवा समाप्ति

Gwalior Municipal Corporation
ग्वालियर

नागरिकता साबित करने की चुनौती: शहर में 80 फीसदी, गावं में 65 फीसदी को दिखाने होंगे दस्तावेज

Voter list mapping completed, report being sent to the Commission, voter lists of 2003 and 2025 matched
ग्वालियर

एमपी में गरबों में हिंदू बनकर घुस रहे मुस्लिम युवक, पकड़ कर FIR करा रहे लोग

Muslims are entering Garba festivals in MP disguised as Hindus
ग्वालियर

14 साल की लड़की को ‘अब्दुल’ ने दी लिफ्ट, फिर किला ले जाकर किया ‘गंदा काम’

mp news
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.