टीचर्स को निर्देश, दशहरे बाद स्कूलों में शुरू होंगी ‘रेमेडियल क्लासेस’

अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से इन बच्चों के लिए विशेष रेमेडियल क्लासेस शुरू होंगी। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों को विषयवार अभ्यास कराएं और कॉन्सेप्ट को दोबारा समझाएं ताकि उनकी नींव मजबूत हो। अब नवंबर से छमाही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को समय पर सिलेबस पूरा करने और बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का मानना है कि रेमेडियल क्लासेस से न सिर्फ बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि उनके परिणामों में भी महत्वपूर्ण सुधार होगा।