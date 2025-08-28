राजस्व मंडल ने खारिज किया शासन का पुनर्विचार आवेदन, सिरोल की 80 करोड़ की जमीन निकल सकती है हाथ से

राजस्व मंडल ने शासन के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें सिरोल की 16 बीघा जमीन को निजी माने जाने के फैसले में बदलाव की मांग की थी। मंडल ने कहा कि पुनर्विचार आवेदन की जगह शासन को हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी थी। एक बार आदेश का पुनर्विचार हो चुका है। दूसरा बार पुनर्विचार नहीं किया जाता है। इसलिए यह सुनवाई योग्य नहीं है। राजस्व मंडल ने 14 अगस्त 2025 को प्रकरण को समाप्त कर दिया। वहीं दूसरी ओर शासन हाईकोर्ट में राजस्व मंडल के आदेश को चुनौती देता है तो लिमिटेशन (समय सीमा) का संकट आएगा। डिले के आधार पर याचिका खारिज होती है तो शासन के हाथ से 80 करोड़ की जमीन निकल सकता है।