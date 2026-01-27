सब्जी मंडी में अराजकता चरम पर हर सप्ताह बढ़ते फुटपाथी, रास्ता पूरी तरह जाम, एलिवेटेड रोड निर्माण में बन रही बाधा

शहर की अव्यवस्था की एक और शर्मनाक तस्वीर भैंस मंडी रोड पर हर रविवार देखने को मिल रही है। सब्जी मंडी के नाम पर फुटपाथियों का ऐसा कब्जा हो चुका है कि सडक़ ही बाजार में तब्दील हो गई है। हालात यह हैं कि पैदल निकलना तो दूर, दो पहिया और चार पहिया वाहन भी रेंगने को मजबूर हैं। हर रविवार को भैंस मंडी रोड पर लगने वाली हाट बाजार अब सुविधा नहीं, बल्कि शहर के लिए सिरदर्द बन चुकी है। करीब 300 से अधिक फड़ सडक़, फुटपाथ और नालियों के ऊपर तक फैल जाते हैं। सब्जी, दाल, खाने-पीने के सामान के नाम पर पूरा यातायात तंत्र ठप कर दिया जाता है।