ग्वालियर

सब्जी मंडी में अराजकता चरम पर हर सप्ताह बढ़ते फुटपाथी, रास्ता पूरी तरह जाम, एलिवेटेड रोड निर्माण में बन रही बाधा

शहर की अव्यवस्था की एक और शर्मनाक तस्वीर भैंस मंडी रोड पर हर रविवार देखने को मिल रही है। सब्जी मंडी के नाम पर फुटपाथियों का ऐसा कब्जा हो चुका है कि सडक़ ही बाजार में तब्दील हो गई है। हालात यह हैं कि पैदल निकलना तो दूर, दो पहिया और चार पहिया वाहन भी [&hellip;]

ग्वालियर

image

monu sahu

Jan 27, 2026

sabji mandi gwalior

भैंस मंडी रोड पर फुटपाथ के चलते लगे जाम से लोग परेशान है।

शहर की अव्यवस्था की एक और शर्मनाक तस्वीर भैंस मंडी रोड पर हर रविवार देखने को मिल रही है। सब्जी मंडी के नाम पर फुटपाथियों का ऐसा कब्जा हो चुका है कि सडक़ ही बाजार में तब्दील हो गई है। हालात यह हैं कि पैदल निकलना तो दूर, दो पहिया और चार पहिया वाहन भी रेंगने को मजबूर हैं। हर रविवार को भैंस मंडी रोड पर लगने वाली हाट बाजार अब सुविधा नहीं, बल्कि शहर के लिए सिरदर्द बन चुकी है। करीब 300 से अधिक फड़ सडक़, फुटपाथ और नालियों के ऊपर तक फैल जाते हैं। सब्जी, दाल, खाने-पीने के सामान के नाम पर पूरा यातायात तंत्र ठप कर दिया जाता है।

10 रुपए की जगह 30 रुपए वसूली, रसीद नदारद
फड़ लगाने वालों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनके मुताबिक निगम के कर्मचारी नियमित रूप से अवैध वसूली कर रहे हैं। फड़ संचालकों का कहना है कि जहां नियम के मुताबिक 10 रुपए शुल्क लिया जाना चाहिए, वहां 30 रुपए वसूले जा रहे हैं, वो भी बिना किसी रसीद के। फड़ वालों का आरोप है कि यदि कोई रसीद मांग ले या नियम की बात करे तो निगम कर्मी विवाद करने लगते हैं और सामान फेंकने तक की धमकी दे देते हैं।

एलिवेटेड रोड निर्माण भी प्रभावित
हाट बाजार का सीधा असर भैंस मंडी रोड पर चल रहे एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य पर भी पड़ रहा है। यहां आए दिन वैसे तो जाम लगता ही रहता है, लेकिन रविवार वाले दिन हाथ ठेले, फुटपाथियों के चलते पूरा रास्ता सिकुड जाता है और पैदल चलने भी जगह नहीं मिलती है। इससे जाम लग जाता है और आवाजाही बाधित होती है और एलीवेटेड काम की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है।

निगम की चुप्पी, अव्यवस्था को संरक्षण
सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम आखिर कब जागेगा, क्योंकि हर सप्ताह लगने वाली इस अवैध हाट की जानकारी निगम अफसरों को भी है और सभापति मनोज तोमर पत्र लिखकर इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई स्थायी कार्रवाई नहीं न यातायात व्यवस्था, न फुटपाथ मुक्त अभियान।

प्रत्येक रविवार को भैंस मंडी रोड पर लगने वाले फड़ से काफी परेशानी होती है। अब हमें रस्ता बदलकर अपने घर की ओर जाना पड़ता है। निगम में शिकायत करने पर भी समाधान नहीं है।
जीतेंद्र किरार, शहरवासी

फड़ लगने के चलते यहां से पैदल निकलने में भी काफी समय लगता है। दिनों दिन यहां फुटपाथियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिम्मेदार अफसरों को इस पर ध्यान देना चाहिए।
प्रीति,शहरवासी

भैंस मंडी पर लगने वाले फुटपाथ को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मदाखलत उपायुक्त से बात कर वहां पर कार्रवाई अगले रविवार को करवाई जाएगी। वसूली करने वालों पर भी कार्रवाई करेंगे।
टी प्रतीक राव, अपर आयुक्त नगर निगम

Published on:

27 Jan 2026 12:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / सब्जी मंडी में अराजकता चरम पर हर सप्ताह बढ़ते फुटपाथी, रास्ता पूरी तरह जाम, एलिवेटेड रोड निर्माण में बन रही बाधा

