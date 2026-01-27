बैंक फाइनेंस ने बढ़ाए जमीन के भाव, 2125 रजिस्ट्री तय करेंगी नई गाइडलाइन

आंकड़ों के मुताबिक 1561 रजिस्ट्रियों में गाइडलाइन से करीब 26 फीसदी अधिक दर पर रजिस्ट्री की गई। इससे साफ है कि बाजार भाव सरकारी दरों से काफी आगे निकल चुका है। वहीं, 81 रजिस्ट्री ऐसी भी सामने आई हैं, जिनमें गाइडलाइन से 53 से 80 फीसदी तक अधिक रेट पर सौदे हुए। इन रजिस्ट्रियों ने विभाग को यह संकेत दे दिया है कि कुछ क्षेत्रों में जमीन के दाम तेजी से उछल चुके हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है। जिन इलाकों में लगातार ऊंचे रेट पर रजिस्ट्री हुई है, वहां गाइडलाइन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। विभाग का मानना है कि वास्तविक बाजार कीमतों के अनुरूप गाइडलाइन तय होने से न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि जमीन-मकान के सौदों में पारदर्शिता भी आएगी।