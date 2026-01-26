26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

सालों से मनपसंद जगह पर ‘जमे’ टीचर्स हटेंगे, तभी मिलेगी सैलरी

MP News: हाल ही में डीईओ द्वारा किए गए स्कूलों के निरीक्षण के दौरान चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई....

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Jan 26, 2026

teachers

teachers (Photo Source - Patrika)

MP News: ग्वालियर बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले शिक्षा विभाग ने वर्षों से चली आ रही अटैचमेंट प्रथा पर बड़ी कार्रवाई की है। जिले में अलग-अलग कार्यालयों और मनपसंद स्कूलों में अटैच करीब 150 शिक्षकों को परीक्षाओं के लिए कार्यमुक्त कर दिया है। अब ये सभी शिक्षक अपने मूल पद पर स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराएंगे, तभी फरवरी का वेतन मिलेगा। प्रदेशभर के स्कूलों में एक फरवरी से एस्मा लागू किया जा रहा है। इसके पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं, अब शिक्षक वहीं पढ़ाएंगे जहां उनकी पोस्टिंग है।

स्कूलों में पढ़ाने वाले ही नहीं बचे

हाल ही में डीईओ द्वारा किए गए स्कूलों के निरीक्षण के दौरान चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। कई स्कूलों में शिक्षकों ने खुद बताया कि अन्य शिक्षक दूसरी जगह अटैच हैं। ऐसे में बच्चों को पढ़ाए कौन । बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के समय यह स्थिति गंभीर थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभाग को आखिरकार सख्त कदम उठाना पड़ा।

7 फरवरी से बोर्ड परीक्षा, 1 से एस्मा होगा लागू

माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हो रही हैं। जिले में करीब 50 हजार और प्रदेशभर में करीब 16 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। इसे देखते हुए शासन ने एसेंशियल सर्विस एंड मेंटेनेंस एक्ट (एस्मा) लागू कर दिया है, जो 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान शिक्षक अवकाश नहीं ले सकेंगे, आंदोलन, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे।

सालों से मनपसंद जगह पर जमे थे शिक्षक

जिले में करीब 150 शिक्षक ऐसे हैं, जो मूल पदस्थापना छोड़कर सालों से मनचाही जगहों जैसे संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और कलेक्ट्रेट पर अटैच थे। इनमें से अधिकांश को संकुल प्राचार्यों ने डीईओ कार्यालय की सहमति से शैक्षणिक व्यवस्था के नाम पर संलग्न कराया था। हकीकत यह है कि इन शिक्षकों की मूल पोस्टिंग घर से दूर थी, इसलिए उन्होंने अटैचमेंट का सहारा लिया। इतना ही नहीं करीब 50 शिक्षक मतदाता सूवी पुनरीक्षण (बीएलओ) के नाम पर दूसरे शासकीय कार्यालयों में जमे हुए हैं।

ई-सेवा पुस्तिका अपडेट अनिवार्य

शासन के आदेश के अनुसार 31 जनवरी तक सभी शिक्षकों की ई-सेवा पुस्तिका अपडेट होगी। परीक्षा को देखते हुए सभी अटैचमेंट स्वतः समाप्त माने जाएंगे, शिक्षक अपनी मूल पदस्थापना वाले स्कूल में उपस्थिति देंगे, उसके बाद ही फरवरी का वेतन जारी होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी शिक्षक का अन्यत्र अटैचमेंट या शैक्षणिक व्यवस्था के मूल नाम पर वेतन आहरित होता है या कोई अप्रिय स्थिति बनती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं शिक्षक की होगी।

कलेक्टर के निर्देश पर जो भी शिक्षक अटैच थे, उन्हें मूल विभाग में भेज दिया है। बीएलओ के कार्य में लगे शिक्षकों को कहा गया है कि यह जिस स्कूल में हैं यहां बच्चों को जरूर पढ़ाएं और परीक्षा में ड्यूटी जरूर करें। वैसे डीईओ कार्यालय में कोई शिक्षक अटैच नहीं है। अटैच शिक्षक अपने मूल स्कूल में उपस्थिति वेंगे तभी उनका फरवरी में वेतन जारी होगा।- हरिओम चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर

बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेशभर में विभिन्न कार्यालयों में अटैच शिक्षकों को वापस मूल विभाग में भेजना काफी जरूरी था। क्योंकि पहली प्राथमिकता शिक्षकों की पढ़ाई है। ग्वालियर में भी करीब 150 शिक्षक कलेक्ट्रेट, संभागीय व डीइओ कार्यालय में अटैच हैं, इन्हें मूल विभाग भेजना अच्छण निर्णय है।- अरविंद दीक्षित, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रांतीय शिक्षक संघ

ये भी पढ़ें

एक्टर सैफ अली खान सहित नवाब परिवार से मांगे जाएंगे संपत्ति रिकॉर्ड, होगी जांच
भोपाल
Property records

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 12:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / सालों से मनपसंद जगह पर ‘जमे’ टीचर्स हटेंगे, तभी मिलेगी सैलरी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अतिक्रमण पर कार्रवाई: तोड़े गए 5 मकान, 4 दुकानें, 8 चबूतरे और 10 टीनशेड

Bulldozer action
ग्वालियर

जयारोग्य अस्पताल के पूर्व अधीक्षक ने की आत्महत्या, रेलवे ट्रैक पर 3 टुकड़ों में मिली लाश

Dr. J.S Sikarwar suicide
ग्वालियर

प्रतियोगिता के दौरान मेले के दंगल में प्रदेश भर से आए पहलवानों ने दमखम दिखाया

राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता
ग्वालियर

नर्मदापुरम ने ग्वालियर को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर कर दिया और मुकाबले से 3 अंक हासिल किए

एमवाय मेमोरियल ट्रॉफी क्रिकेट मैच
ग्वालियर

चांदी का स्वर्ण अवतार: सोने ने 80% तो चांदी ने 174% तक रिटर्न दिया, 2025 की सुपरस्टार एसेट

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.