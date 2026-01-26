सालों से मनपसंद जगह पर ‘जमे’ टीचर्स हटेंगे, तभी मिलेगी सैलरी

MP News: ग्वालियर बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले शिक्षा विभाग ने वर्षों से चली आ रही अटैचमेंट प्रथा पर बड़ी कार्रवाई की है। जिले में अलग-अलग कार्यालयों और मनपसंद स्कूलों में अटैच करीब 150 शिक्षकों को परीक्षाओं के लिए कार्यमुक्त कर दिया है। अब ये सभी शिक्षक अपने मूल पद पर स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराएंगे, तभी फरवरी का वेतन मिलेगा। प्रदेशभर के स्कूलों में एक फरवरी से एस्मा लागू किया जा रहा है। इसके पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं, अब शिक्षक वहीं पढ़ाएंगे जहां उनकी पोस्टिंग है।