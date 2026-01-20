सोनीपत में सत्येंद्र का दम, इंडिया कप पावर लिफ्टिंग में स्वर्णिम हैट्रिक

ग्वालियर. ग्वालियर के अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टर डॉ. सत्येंद्र सिंह रईखेड़ा ने हरियाणा के सोनीपत में आयोजित इंडिया कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्णिम हैट्रिक लगाई। 17–18 जनवरी को आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने मास्टर्स कैटेगरी (82–90 किग्रा) में तीनों इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर ग्वालियर और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया।