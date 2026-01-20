20 जनवरी 2026,

मंगलवार

ग्वालियर

सोनीपत में सत्येंद्र का दम, इंडिया कप पावर लिफ्टिंग में स्वर्णिम हैट्रिक

मास्टर्स कैटेगरी में तीन गोल्ड, रेफरी की भूमिका में भी निभाई जिम्मेदारी

ग्वालियर

Rahul Singh

Jan 20, 2026

एमपी से अकेले रेफरी बने, बेटे शुभम ने भी जीता स्वर्ण

ट्रॉफी के साथ वेटलिफ्टर सतेन्द रईखेड़ा

ग्वालियर. ग्वालियर के अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टर डॉ. सत्येंद्र सिंह रईखेड़ा ने हरियाणा के सोनीपत में आयोजित इंडिया कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्णिम हैट्रिक लगाई। 17–18 जनवरी को आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने मास्टर्स कैटेगरी (82–90 किग्रा) में तीनों इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर ग्वालियर और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया।

डॉ. रईखेड़ा ने बेंच प्रेस में 100 किग्रा, डेडलिफ्ट में 140 किग्रा और स्क्वाट में 105 किग्रा वजन उठाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। खास बात यह रही कि उन्होंने प्रतियोगिता में रेफरी की भूमिका भी निभाई और मध्य प्रदेश से इस जिम्मेदारी को संभालने वाले एकमात्र प्रतिनिधि रहे।

प्रतियोगिता में उनके पुत्र शुभम प्रताप सिंह ने सीनियर कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर पारिवारिक सफलता को और मजबूत किया। डॉ. रईखेड़ा इससे पहले भी इंडिया कप में पदक जीत चुके हैं और वर्तमान में जीवाजी क्लब के ब्रांड एंबेसडर हैं।

Updated on:

20 Jan 2026 08:23 pm

Published on:

20 Jan 2026 08:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / सोनीपत में सत्येंद्र का दम, इंडिया कप पावर लिफ्टिंग में स्वर्णिम हैट्रिक

