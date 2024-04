SCHOOL थे मास्टर माइंड, पता करने के लिए पहुंचे अधिकारी, क्या खुलासा हुआ, अभिभावक जाने पूरा मामला

ग्वालियर Apr 06, 2024

School was the master mind, officials arrived to find out, what was revealed, parents should know the whole matter

स्कूल से बनाया महंगी किताब खरीदने का दबाव, अनुमति के बिना फीस भी बढाई

एसडीएम ने स्कूलों का किया निरीक्षण, अभिभावकों से भी की बात

एनसीआरटी की जगह मिली प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबों की सूची

ग्वालियर। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को स्कूल व प्राइवेट पब्लिशर्स के गठजोड़ को पता करने के लिए अलग-अलग स्कूलों का निरीक्षण किया। अभिभावकों से भी बात की। स्कूल से ही महंगी किताबें खरीदने का दबाव बनाया गया है। स्कूलों ने कोर्स में एनसीआरटी की जगह निजी प्रकाशकों की किताबों को शामिल किया है। इन किताबों की कीमत भी कहीं अधिक है। इस कारण अभिभावकों को महंगी किताबें खरीदनी पड़ी हैं। महंगी किताबें खरीद कराकर अभिभावकों से 50 फीसदी का कमीशन काया जा रहा है। साथ ही स्कूल संचालकों ने बिना अनुमति के 10 फीसदी फीस में भी बढ़ोतरी की है। इसकी सूचना शिक्षा विभाग को भी नहीं दी। पोर्टल पर भी अपलोड नहीं की। एसडीएम स्कूलों में किए निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को सौंपेंगे।

पत्रिका ने अभिभावकों के साथ किताबों में हो रही लूट व कमीशनखोरी का खुलासा किया था। इसके बाद जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारी मैदान में उतर गए। गत दिवस एसडीएम ने किताबों की दुकानों पर छापा मारा। यहां से खुलासा हुआ कि स्कूल ही महंगी किताबों की खरीद करा रहे हैं। इसकी सच्चाई जाने के लिए मुरार एसडीएम अशोक चौहान, लश्कर एसडीएम नरेंद्र बाबू यादव, ग्वालियर एसडीएम विनोद सिंह अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों में निरीक्षण करने पहुंचे। स्कूलों ने फीस बढाई है, उसको लेकर स्कूलों से ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। इन स्कूलों में मिली कमियां सेंटपॉल स्कूल में एसडीएम अशोक चौहान जांच के लिए पहुंचे। यहां प्राचार्य नहीं मिले। 10 फीसदी फीस भी बढाई। इसकी जानकारी न नोटिस बोर्ड पर चस्पा की और न फीस बढ़ाने की अनुमति ली। यह अल्प संख्यक स्कूल है। इसमें अल्पसंख्यक विद्यार्थी 3 फीसदी हैं। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि इसके नियमों की जानकारी निकाली जाए।

एसडीएम विनोद सिंह रेडियंट स्कूल नया बाजार पहुंचे। रेडियंट स्कूल में एक से चौथी कक्षा के कोर्स में निजी प्रकाशकों की किताबें थी, जो काफी महंगी थी।

लश्कर एसडीएम नरेंद्र बाबू यादव ने कार्मल कॉन्वेंट स्कूल का निरीक्षण किया। अभिभावकों से भी बात की। अभिभावकों का कहना था कि स्कूल से महंगी किताबों का दबाव बनाया है। कक्षा से 5 तक एनसीआरटी किताबें नहीं थी। स्कूल प्रबंधन का कहना था कि एनसीआरटी की किताबें मिलती नहीं है।

ग्वालियर के एसडीएम अतुल सिंह ने तहसीलदार की टीम को सेंट जॉन स्कूल पुरानी छावनी भेजा। डीपीएस में स्थिति ठीक मिली, लेकिन सेंट जॉन स्कूल ने 9 से 12 वीं तक के विद्यार्थियों की ड्रेस बदल दी। इससे विद्यार्थियों को फिर से ड्रेस खरीदनी पड़ी। फीस भी पोर्टल पर अपलोड नहीं की। 10 फीसदी की बढ़ोतरी भी की है। पढ़ना जारी रखे