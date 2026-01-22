ग्वालियर व्यापार मेला में टैक्स छूट का दिख रहा बड़ा असर तीन दिन में 3 हजार से ज्यादा वाहन बिके, सबसे ज्यादा चार पहिया वाहनों की बिक्री

तीन दिन में 3 हजार से ज्यादा वाहन बिके, सबसे ज्यादा चार पहिया वाहनों की बिक्री
ग्वालियर। ग्वालियर व्यापार मेले में मिल रही 50 प्रतिशत रोड टैक्स छूट का असर अब पूरी तरह नजर आने लगा है। मेले के शुरुआती तीन दिनों में ही 3 हजार से अधिक वाहनों की बिक्री हो चुकी है। खास बात यह है कि इस बार दोपहिया की तुलना में चारपहिया वाहनों की बिक्री ज्यादा रही है।
इस छूट का लाभ उठाने के लिए न सिर्फ ग्वालियर, बल्कि आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में ग्राहक मेले में पहुंच रहे हैं।
ऑटोमोबाइल एजेंसियों में मेला जैसा माहौल
शहर की ऑटोमोबाइल एजेंसियों में इन दिनों मेला जैसा माहौल बना हुआ है।
हालात यह हैं कि—
शोरूम के बाहर और भीतर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं।
एजेंसी संचालकों को ग्राहकों से बात करने तक का समय नहीं मिल पा रहा।
वाहन सत्यापन और पंजीयन का काम देर रात तक चल रहा है।
हर एजेंसी में बुकिंग और डिलीवरी का दबाव लगातार बढ़ रहा है।
एक दिन में 1648 वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री
बुधवार को वाहन बिक्री के मामले में रिकॉर्ड उत्साह देखने को मिला।
एक ही दिन में 1648 से अधिक वाहनों की बिक्री दर्ज की गई।
इसमें शामिल हैं—
1015 चारपहिया वाहन (कारें)
633 दोपहिया वाहन (मोटरसाइकिलें)
रोड टैक्स में छूट के कारण उपभोक्ताओं को हजारों रुपये की सीधी बचत हो रही है, इसी वजह से लोग तत्काल खरीदारी के साथ-साथ एडवांस बुकिंग भी करा रहे हैं।
ऐसे बढ़ी दिन-ब-दिन बिक्री
मेले में बीते तीन दिनों में वाहन बिक्री का आंकड़ा इस प्रकार रहा—
19 जनवरी – 543 वाहन
20 जनवरी – 965 वाहन
21 जनवरी – 1648 वाहन
लगातार बढ़ते आंकड़े बताते हैं कि आने वाले दिनों में बिक्री का यह ग्राफ और ऊपर जा सकता है।
