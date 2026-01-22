ग्वालियर व्यापार मेला में टैक्स छूट का दिख रहा बड़ा असर तीन दिन में 3 हजार से ज्यादा वाहन बिके, सबसे ज्यादा चार पहिया वाहनों की बिक्री

ग्वालियर। ग्वालियर व्यापार मेले में मिल रही 50 प्रतिशत रोड टैक्स छूट का असर अब पूरी तरह नजर आने लगा है। मेले के शुरुआती तीन दिनों में ही 3 हजार से अधिक वाहनों की बिक्री हो चुकी है। खास बात यह है कि इस बार दोपहिया की तुलना में चारपहिया वाहनों की बिक्री ज्यादा रही है।