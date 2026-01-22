22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

24 घंटे में तीसरी हत्या, शराब पार्टी के बाद युवक के सिर में मारी गोलियां, झाड़ियों में मिली लाश

ग्वालियर में 24 घंटे के भीतर तीसरी हत्या से दहशत, कंपू थाना क्षेत्र के नौगांव मार्ग पर रेल पटरियों के पास मिला अज्ञात युवक का शव, पीछे से सटाकर मारी गई गोलियां।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Jan 22, 2026

ग्वालियर में 24 घंटे के भीतर तीसरी हत्या से दहशत, कंपू थाना क्षेत्र के नौगांव मार्ग पर रेल पटरियों के पास मिला अज्ञात युवक का शव, पीछे से सटाकर मारी गई गोलियां।

ग्वालियर में 24 घंटे के भीतर तीसरी हत्या से दहशत, कंपू थाना क्षेत्र के नौगांव मार्ग पर रेल पटरियों के पास मिला अज्ञात युवक का शव, पीछे से सटाकर मारी गई गोलियां।

ग्वालियर में 24 घंटे के भीतर तीसरी हत्या से दहशत, कंपू थाना क्षेत्र के नौगांव मार्ग पर रेल पटरियों के पास मिला अज्ञात युवक का शव, पीछे से सटाकर मारी गई गोलियां

ग्वालियर। पिछले 24 घंटे के भीतर ग्वालियर में हत्या की तीसरी वारदात सामने आने से सनसनी फैल गई है। ताजा मामला कंपू थाना क्षेत्र के नौगांव मार्ग का है, जहां बुधवार रात करीब 9 बजे रेल पटरियों के पास झाड़ियों में एक अज्ञात युवक की लाश मिली। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी।

मृतक की उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है। शव आलती-पालथी मारकर बैठी अवस्था में मिला, सिर जमीन से टिका हुआ था और चारों ओर खून फैला हुआ था।

सिर में पीछे से सटाकर मारी गई गोलियां

पुलिस के अनुसार युवक के सिर में पीछे से सटाकर दो-तीन गोलियां मारी गई हैं। एक खोखा अब भी सिर में धंसा हुआ मिला है। मौके पर शराब की बोतलें और गिलास पड़े मिले हैं, जिससे साफ है कि हत्या से पहले शराब पार्टी हुई थी।

पुलिस की शुरुआती थ्योरी के मुताबिक या तो शराब के नशे में विवाद के बाद हत्या हुई या फिर यह पूरी तरह सुनियोजित वारदात थी।

मोबाइल ले गए हत्यारे, जेवरात छोड़े

मृतक के गले में सोने की चेन, पटिया वाले बाबा का लॉकेट और हाथ में स्मार्टवॉच सुरक्षित मिली है। इससे स्पष्ट है कि हत्या का मकसद लूट नहीं था।
हालांकि, हत्यारे युवक का मोबाइल फोन अपने साथ ले गए हैं, जिससे पहचान छुपाने और लोकेशन ट्रेसिंग में देरी हो सके।

मौके पर मिली संदिग्ध बाइक

घटनास्थल पर एक बाइक भी मिली है, जिसका नंबर घाटीगांव के एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, जिसकी दो साल पहले मौत हो चुकी है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि बाइक यहां कैसे पहुंची।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Jan 2026 06:07 pm

Published on:

22 Jan 2026 06:05 pm

Hindi News / News Bulletin / 24 घंटे में तीसरी हत्या, शराब पार्टी के बाद युवक के सिर में मारी गोलियां, झाड़ियों में मिली लाश

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

रसूखदारों की सिफारिशें फेल, पुलिस बोली-फोन छोड़िए और चालान कटवाइए

traffic
समाचार

बाड़मेर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा; मामा-भांजे को बस ने कुचला, एक की मौके पर हुई मौत

Barmer accident
बाड़मेर

CG News: छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी हेल्थकेयर उपलब्धि, 680 करोड़ रुपए से बनेगा 300 बिस्तरों का बॉम्बे हॉस्पिटल

छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी हेल्थकेयर उपलब्धि (photo source- Patrika)
रायपुर

एस्ट्रोटर्फ का वादा अधूरा, स्मार्ट सिटी का लाखों का स्टेडियम बदहाली का शिकार

छत्री बाजार मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाने का वादा एक साल बाद भी अधूरा, मैदान में गड्ढे, गंदगी और वाहनों की एंट्री से खिलाड़ियों को अभ्यास में भारी परेशानी।
समाचार

पिता की हत्या कर बेटे ने शव को नहलाया, सबूत मिटाने पूरे घर को धो डाला

dhar news
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.