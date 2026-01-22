24 घंटे में तीसरी हत्या, शराब पार्टी के बाद युवक के सिर में मारी गोलियां, झाड़ियों में मिली लाश

ग्वालियर। पिछले 24 घंटे के भीतर ग्वालियर में हत्या की तीसरी वारदात सामने आने से सनसनी फैल गई है। ताजा मामला कंपू थाना क्षेत्र के नौगांव मार्ग का है, जहां बुधवार रात करीब 9 बजे रेल पटरियों के पास झाड़ियों में एक अज्ञात युवक की लाश मिली। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी।