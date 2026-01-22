24 घंटे में तीसरी हत्या, शराब पार्टी के बाद युवक के सिर में मारी गोलियां, झाड़ियों में मिली लाश

ग्वालियर में 24 घंटे के भीतर तीसरी हत्या से दहशत, कंपू थाना क्षेत्र के नौगांव मार्ग पर रेल पटरियों के पास मिला अज्ञात युवक का शव, पीछे से सटाकर मारी गई गोलियां।
ग्वालियर। पिछले 24 घंटे के भीतर ग्वालियर में हत्या की तीसरी वारदात सामने आने से सनसनी फैल गई है। ताजा मामला कंपू थाना क्षेत्र के नौगांव मार्ग का है, जहां बुधवार रात करीब 9 बजे रेल पटरियों के पास झाड़ियों में एक अज्ञात युवक की लाश मिली। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी।
मृतक की उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है। शव आलती-पालथी मारकर बैठी अवस्था में मिला, सिर जमीन से टिका हुआ था और चारों ओर खून फैला हुआ था।
सिर में पीछे से सटाकर मारी गई गोलियां
पुलिस के अनुसार युवक के सिर में पीछे से सटाकर दो-तीन गोलियां मारी गई हैं। एक खोखा अब भी सिर में धंसा हुआ मिला है। मौके पर शराब की बोतलें और गिलास पड़े मिले हैं, जिससे साफ है कि हत्या से पहले शराब पार्टी हुई थी।
पुलिस की शुरुआती थ्योरी के मुताबिक या तो शराब के नशे में विवाद के बाद हत्या हुई या फिर यह पूरी तरह सुनियोजित वारदात थी।
मोबाइल ले गए हत्यारे, जेवरात छोड़े
मृतक के गले में सोने की चेन, पटिया वाले बाबा का लॉकेट और हाथ में स्मार्टवॉच सुरक्षित मिली है। इससे स्पष्ट है कि हत्या का मकसद लूट नहीं था।
हालांकि, हत्यारे युवक का मोबाइल फोन अपने साथ ले गए हैं, जिससे पहचान छुपाने और लोकेशन ट्रेसिंग में देरी हो सके।
मौके पर मिली संदिग्ध बाइक
घटनास्थल पर एक बाइक भी मिली है, जिसका नंबर घाटीगांव के एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, जिसकी दो साल पहले मौत हो चुकी है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि बाइक यहां कैसे पहुंची।
