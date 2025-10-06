भोपाल में अफसरों पर भड़के वरिष्ठ अधिकारी, जमकर लगाई फटकार, ये है वजह

MP News: ग्वालियर शहर की सड़कों की हालात खराब है, आप लोग क्या देख रहे हो। मैं बर्खास्त नहीं सबसे सख्त कार्रवाई करता हूं, इसलिए काम बेहतर करें और शहर की सड़कों को सुधारें। यह नाराजगी रविवार को भोपाल में आयोजित बैठक में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास संकेत भोंडवे ने जनकार्य विभाग व सीबीजी के अफसरों पर जताई। उन्होंने कहा कि जर्जर सड़कों को सही कराएं, जो ठेकेदार गारंटी पीरियड की सड़कों को आधी-अधूरी कर रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं उनकी फर्म को ब्लैक लिस्ट करें, साथ ही सड़कों, ड्रेनेज लाइन सहित ग्वालियर के अन्य विकास कार्य के लिए वरिष्ठ अधिकारी डीके को जिम्मेदारी सौंपी गई। वह अधीक्षण यंत्री के साथ मिलकर कार्य करेंगे।