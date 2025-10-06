भोपाल में अफसरों पर भड़के वरिष्ठ अधिकारी, जमकर लगाई फटकार, ये है वजह

mp news commissioner urban administration sanket bhondve angry on officers (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
MP News: ग्वालियर शहर की सड़कों की हालात खराब है, आप लोग क्या देख रहे हो। मैं बर्खास्त नहीं सबसे सख्त कार्रवाई करता हूं, इसलिए काम बेहतर करें और शहर की सड़कों को सुधारें। यह नाराजगी रविवार को भोपाल में आयोजित बैठक में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास संकेत भोंडवे ने जनकार्य विभाग व सीबीजी के अफसरों पर जताई। उन्होंने कहा कि जर्जर सड़कों को सही कराएं, जो ठेकेदार गारंटी पीरियड की सड़कों को आधी-अधूरी कर रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं उनकी फर्म को ब्लैक लिस्ट करें, साथ ही सड़कों, ड्रेनेज लाइन सहित ग्वालियर के अन्य विकास कार्य के लिए वरिष्ठ अधिकारी डीके को जिम्मेदारी सौंपी गई। वह अधीक्षण यंत्री के साथ मिलकर कार्य करेंगे।
इसके अलावा सीबीजी के कार्यों पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि अब बहुत हो गया, पुरानी जो भी टीम है उसे बदला जाए, लिगेसी वेस्ट, लैंडफिल साइट सहित जो भी कार्य है उन्हें निर्धारित समय सीमा व गीले-सूखे कचरे को अलग करने पर विशेष ध्यान दे। बैठक के दौरान लिगेसी वेस्ट, पीएमवाई, पीएचई द्वारा प्रेजेंटेशन भी दिया गया। बैठक में अधीक्षण यंत्री जेपी पारा, कार्यपालन यंत्री एपीएस जादौन, सुशील कटारे सहित अन्य मौजूद रहे।
इससे पूर्व सुबह पीएस के साथ ही शहर विकास कार्यों को लेकर नगर निगम आयुक्त संघप्रिय द्वारा सडक, सीवर, पानी व लाइट सहित अन्य कार्यों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। आयुक्त ने प्लानिंग कर शहर में बेहतर कार्य करने के निर्देश संघप्रिय को दिए। सोमवार को कलेक्टर व निगम आयुक्त के साथ प्रमुख सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अफसर बैठक करेंगे, इसमें ग्वालियर के 18 विकास कार्यों के बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन के साथ चर्चा होगी।
