Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

3 दिन काम बंद… सामूहिक अवकाश लेंगे आउटसोर्स बिजली कर्मचारी!

MP News: बिजली विभाग में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी तीन दिन काम बंद आंदोलन करेंगे।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 05, 2025

madhya pradesh outsourced employees

madhya pradesh outsourced employees (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: बिजली विभाग में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी(Outsourced Employees) तीन दिन काम बंद आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन आगामी 18 से 20 अक्टूबर यानी धनतेरस से दीपावली तक चलेगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने यह आंदोलन का आह्वान किया है। मांग पूरी न होने पर 18 से 20 अक्टूबर तक सामूहिक अवकाश लिया जाएगा।

प्रदेश में 45 हजार आउटसोर्सकर्मी बिजली विभाग में...

संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव और महामंत्री दिनेश सिसोदिया ने बताया कि प्रदेश में 45 हजार आउटसोर्सकर्मी बिजली विभाग में सेवा दे रहे हैं। इनमें से करीब 1 हजार आउटसोर्स कर्मी रीवा जिले हैं। बिजली विभाग ने आखिरी बार 1992 में सीधी भर्ती की थी। उसके बाद से विभाग को बड़ी भर्ती नहीं हुई।

आउटसोर्स कर्मचारी संगठन की ये है प्रमुख मांग

आउटसोर्स कर्मचारी संगठन(Outsourced Employees) की प्रमुख मांग है कि प्रदेश के करीब 49 हजार 263 रिक्त पदों को मौजूदा एवं सेवा से पृथक अनुभवी आउटसोर्स कर्मियों की विभागीय परीक्षा लेकर उसी प्रकार भरा जाए, जैसे ठेका प्रथा लागू होने से पहले पिछले 50 सालों में बिजली डेली वेजेस मस्टर कर्मियों को कच्चे से पक्का किया जाता रहा। इस 49 हजार की भर्ती के बाद भविष्य में होने वाली सीधी भर्ती में अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर 50 प्रतिशत पद ऊर्जा विभाग राजपत्र के जरिए बिजली आउटसोर्स कर्मियों को आरक्षित करे और छोटे पद बना कर रेगुलर किया जाए। तमिलनाडु की तर्ज पर मप्र में मुख्य कार्य सीधी भर्ती से कराएं। मांग पूरी न होने पर आउटसोर्स कर्मचारियों ने 18 से 20 अक्टूबर तक सामूहिक अवकाश लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, ‘आउटसोर्स सेवा निगम’ की मांग तेज, कब मिलेगा फायदा?
भोपाल
madhya pradesh outsourced employees

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 02:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 3 दिन काम बंद… सामूहिक अवकाश लेंगे आउटसोर्स बिजली कर्मचारी!

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र, कहा- ‘आपकी पार्टी के नेताओं के आगे पुलिस लाचार…’

भोपाल

‘रैगिंग’ करने वाले सावधान! अब सीधे ‘पुलिस कम्शिनर’ के पास बजेगा अलार्म

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

‘जिस फ्लाइट में सवार थे शिवराज सिंह चौहान…उसी के पायलट निकले भाजपा सांसद’, अनाउंसमेंट सुनकर केंद्रीय मंत्री हुए मुरीद

भोपाल

एमपी का हर शहर अब खुद बनाएगा अपना ऑक्सीजन, तैयार किए जाएंगे नगर वन

Urban Forests
भोपाल

सोना-चांदी महंगा या गिरे भाव, सराफा में हो रही एडवांस बुकिंग, देखें आज के ताजा रेट

Gold Silver Rate Today Bhopal Indore
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.