3 दिन काम बंद… सामूहिक अवकाश लेंगे आउटसोर्स बिजली कर्मचारी!

आउटसोर्स कर्मचारी संगठन(Outsourced Employees) की प्रमुख मांग है कि प्रदेश के करीब 49 हजार 263 रिक्त पदों को मौजूदा एवं सेवा से पृथक अनुभवी आउटसोर्स कर्मियों की विभागीय परीक्षा लेकर उसी प्रकार भरा जाए, जैसे ठेका प्रथा लागू होने से पहले पिछले 50 सालों में बिजली डेली वेजेस मस्टर कर्मियों को कच्चे से पक्का किया जाता रहा। इस 49 हजार की भर्ती के बाद भविष्य में होने वाली सीधी भर्ती में अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर 50 प्रतिशत पद ऊर्जा विभाग राजपत्र के जरिए बिजली आउटसोर्स कर्मियों को आरक्षित करे और छोटे पद बना कर रेगुलर किया जाए। तमिलनाडु की तर्ज पर मप्र में मुख्य कार्य सीधी भर्ती से कराएं। मांग पूरी न होने पर आउटसोर्स कर्मचारियों ने 18 से 20 अक्टूबर तक सामूहिक अवकाश लिया जाएगा।