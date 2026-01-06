6 जनवरी 2026,

ग्वालियर

एमपी में शादी के 6 दिन बाद पत्नी को खूब घुमाया, खिलाया-पिलाया और…

Sensational crime: 6 दिन पहले मंदिर में जिसके साथ जन्म-जन्म का साथ निभाने की कसमें खाईं उसकी अपने ही हाथों से ले ली जान।

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Jan 06, 2026

gwalior

man kills wife six days after marriage blind murder case (demo pic)

Sensational crime: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में प्यार, शादी और फिर खौफनाक कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के कटारे फार्म की झाड़ियों में 29 दिसंबर की रात हुई कालीबाई उर्फ संगीता पाल (35) की हत्या की दास्तां किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म जैसी है। जिस पति ने 6 दिन पहले मंदिर में जन्म-जन्म का साथ निभाने की कसमें खाई थीं, उसी ने पत्थर से चेहरा कुचलकर पत्नी को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने इस 'ब्लाइंड मर्डर' की गुत्थी को सुलझाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया और महज एक ऑमलेट के टुकड़े के जरिए हत्यारे पति सचिन सेन तक जा पहुंची।

घुमाया-फिराया, खिलाया-पिलाया और फिर…

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि सचिन रविवार को संगीता को घुमाने के बहाने घर से निकला। उसने दिनभर उसे शहर के अलग-अलग इलाकों में घुमाया ताकि हत्या के लिए कोई सुनसान जगह मिल सके। रात होते ही वह उसे कटारे फार्म की झाड़ियों में ले गया। वहां पहले उसे शराब पिलाई, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर भारी पत्थर से उसका सिर और चेहरा कुचल दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। सचिन ने संगीता का चेहरा इतनी बुरी तरह कुचला था कि शिनाख्त करना नामुमकिन था। पुलिस ने एआई का इस्तेमाल कर कुचले गए चेहरे की एक तस्वीर तैयार की। इसी दौरान मृतका के स्वेटर की जेब से ऑमलेट का एक टुकड़ा मिला। पुलिस ने कटारे फार्म के पास अंडे का ठेला लगाने वालों को एआई वाला फोटो दिखाया, तो कड़ियां जुड़ने लगीं।

मर्डर मिस्ट्रीः संगीता का सातवां पति था सचिन

पता चला कि मृतका 5-6 शादियां कर चुकी थी और नशे की आदी थी। सीसीटीवी फुटेज में वह सचिन के साथ बाइक पर जाती नजर आई। हजीरा निवासी आरोपी सचिन सेन खुद भी नशे का आदी है। उसकी मुलाकात संगीता से मेला मैदान में हुई थी। सचिन ने पुलिस को बताया कि उसने मंदिर में शादी के बाद संगीता को अपने माता-पिता से भी मिलवाया था। लेकिन उसे शक था कि संगीता का मेलजोल पड़ोस के किसी दोस्त के साथ है। सचिन के मुताबिक, मेरे सिर पर खून सवार था, मैंने उसे अपने दोस्त के साथ देख लिया था, इसलिए उसे खत्म कर दिया। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि अंधे कत्ल का खुलासा हो गया है। मृतका की हत्या करने वाला नाम बदल कर स्टेशन पर छिपा था। ठिकाना पता चलने पर उसे दबोचा है। हत्यारोपी ने चकमा देने के लिए पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया लेकिन बच नहीं पाया। उसे दबोच लिया, उसने हत्या की हामी भरी है।

बिजनेसमैन ने पत्नी से कहा- तेरे मरने से 35 लाख का लोन माफ हो जाएगा और…
सतना
satna

Published on:

06 Jan 2026 06:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में शादी के 6 दिन बाद पत्नी को खूब घुमाया, खिलाया-पिलाया और…

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

