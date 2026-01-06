एमपी में शादी के 6 दिन बाद पत्नी को खूब घुमाया, खिलाया-पिलाया और…

पता चला कि मृतका 5-6 शादियां कर चुकी थी और नशे की आदी थी। सीसीटीवी फुटेज में वह सचिन के साथ बाइक पर जाती नजर आई। हजीरा निवासी आरोपी सचिन सेन खुद भी नशे का आदी है। उसकी मुलाकात संगीता से मेला मैदान में हुई थी। सचिन ने पुलिस को बताया कि उसने मंदिर में शादी के बाद संगीता को अपने माता-पिता से भी मिलवाया था। लेकिन उसे शक था कि संगीता का मेलजोल पड़ोस के किसी दोस्त के साथ है। सचिन के मुताबिक, मेरे सिर पर खून सवार था, मैंने उसे अपने दोस्त के साथ देख लिया था, इसलिए उसे खत्म कर दिया। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि अंधे कत्ल का खुलासा हो गया है। मृतका की हत्या करने वाला नाम बदल कर स्टेशन पर छिपा था। ठिकाना पता चलने पर उसे दबोचा है। हत्यारोपी ने चकमा देने के लिए पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया लेकिन बच नहीं पाया। उसे दबोच लिया, उसने हत्या की हामी भरी है।