सिल्वर स्क्रीन पर लगा ब्रेक, ’10 सिनेमाघरों’ पर लगा ताला

MP News: कभी शहर की शान रहे सिनेमाघरों का चलन लगातार फीका पड़ रहा है। ग्वालियर के 14 नामी-गिरामी टॉकीज में से अब 10 पर ताला लग चुका है, और जो बचे हैं, उनकी टिकट खिड़की पर भी इक्का-दुक्का लोग ही नजर आते हैं। मल्टीप्लेक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते चलन ने सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक लगा दिया है, जिससे टॉकीज मालिक दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ सिने प्रेमियों का मोहभंग हो गया है, तो दूसरी तरफ सिनेमाघरों की इमारतें धीरे-धीरे जर्जर हो रही हैं।