एसआइआर: मोघिया व आदिवासियों के पास नहीं दस्तावेज, एईआरओ के सामने समग्र आइडी व आधार ही पेश कर पा रहे

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नो मैपिंग मतदाताओं का पक्ष सुना जा रहा है। दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में मतदाता सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के समक्ष पहुंचे, लेकिन उनके पास चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेज मौजूद नहीं है। आधार कार्ड व समग्र आइडी ही पेश कर पा रहे हैं। ऐसे मतदाताओं को सात दिन का समय और दिया गया है। इसमें आदिवासी व मोगिया जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक है, जिनके पास दस्तावेज नहीं है और वोट कहां डालते थे, वह भी याद नहीं है। वर्तमान में मौजूद नाम की जानकारी उन्हें।