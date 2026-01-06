एसआइआर: बेटे का नाम जुड़ा, पिता की पहचान अटकी: कलेक्ट्रेट में ‘नो मैपिंग’ की कतारें

सोमवार से कलेक्ट्रेट सहित अन्य जगहों पर उन मतदाताओं की सुनवाई शुरू हो गई है, जिनका नाम 2003 की सूची से लिंक नहीं हुआ है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के यहां से मतदाताओं को नोटिस पहुंचना शुरू हो गया है। 13 दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है। नोटिस के बाद मतदाता अपने दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं। अधिकतर के साथ पुराने रिकॉर्ड की दिक्कत है। जो मतदाता दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं आए, उनका नाम आगे बढ़ा दिया है। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के यहां कतारें लग गई हैं। वहीं सतीश कुमार ने बताया कि उनके बेटों का नाम मैपिंग हो गया और नाम नहीं कटा। उनको दस्तावेज पेश करने पड़ रहे हैं।