6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

एसआइआर: बेटे का नाम जुड़ा, पिता की पहचान अटकी: कलेक्ट्रेट में ‘नो मैपिंग’ की कतारें

समग्र आइडी, आधार कार्ड लेकर पहुंचे, जो मान्य नहीं, 93 वर्ष के बुजुर्ग भी खड़े कतार में

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Jan 06, 2026

समग्र आइडी, आधार कार्ड लेकर पहुंचे, जो मान्य नहीं, 93 वर्ष के बुजुर्ग भी खड़े कतार में

समग्र आइडी, आधार कार्ड लेकर पहुंचे, जो मान्य नहीं, 93 वर्ष के बुजुर्ग भी खड़े कतार में

हबीबपुरा निवासी सतीश कुमार की उम्र 93 वर्ष। पर उनका नाम 2003 की सूची से लिंक नहीं हुआ। नो मैपिंग होने पर उनके घर नोटिस पहुंच गया। पहली सुनवाई पर अपने बेटे के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपने दस्तावेज पेश किए, लेकिन उनके पास जो दस्तावेज थे, वह 2003 के बाद के हैं। ये दस्तावेज मान्य नहीं हो रहे। रामबेटी आधार कार्ड, समग्र आइडी लेकर पहुंची। यह दस्तावेज मान्य नहीं हुए। दो अकेले ऐसे मतदाता नहीं है, जिन्हें ऐसी दिक्कत आ रही है। नो मैपिंग वाले मतदाताओं के पास 2003 के दस्तावेज हैं। इसको लेकर मतदाता बोले कि पुराने जमाने के दस्तावेज कहां से लेकर आएं। हमारे पास नहीं है।

सोमवार से कलेक्ट्रेट सहित अन्य जगहों पर उन मतदाताओं की सुनवाई शुरू हो गई है, जिनका नाम 2003 की सूची से लिंक नहीं हुआ है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के यहां से मतदाताओं को नोटिस पहुंचना शुरू हो गया है। 13 दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है। नोटिस के बाद मतदाता अपने दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं। अधिकतर के साथ पुराने रिकॉर्ड की दिक्कत है। जो मतदाता दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं आए, उनका नाम आगे बढ़ा दिया है। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के यहां कतारें लग गई हैं। वहीं सतीश कुमार ने बताया कि उनके बेटों का नाम मैपिंग हो गया और नाम नहीं कटा। उनको दस्तावेज पेश करने पड़ रहे हैं।

गणना पत्रक नहीं पहुंचे, इस कारण भी मैपिंग नहीं

-सुनवाई के दौरान मतदाता अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि बीएलओ ने उन्हें गणना पत्रक नहीं दिया है। इस कारण नो मैपिंग हो गए। कुछ ऐसे भी सामने आए, जिनका गणना पत्रक लेने ही नहीं पहुंचे। इस कारण नोटिस का जवाब देना पड़ रहा है।

- बेटे का नाम पिता से लिंक हो गया, लेकिन पिता का नाम लिंक नहीं हुआ है। इस कारण पिता को दस्तावेज पेश करने पड़ रहे हैं।

- महिलाओं की संख्या अधिक है, क्योंकि महिला को अपने मायके का रिकॉर्ड पेश करना है। बीएलओ के समक्ष पेश नहीं किया। इस कारण नो मैपिंग लिखा गया।

- नोटिस के जवाब में जो मतदाता उपस्थित हुए हैं, पिछड़ी बस्तियों के हैं। उन्होंने 2003 में कहां वोट डाला था। यह पता नहीं है।

- जिले के 68 हजार मतदाताओं को अपने दस्तावेज पेश करना है।

यह दस्तावेज लेकर पहुंच रहे अधिकतर मतदाता

- मतदाता पेनकार्ड, आधार कार्ड, समग्र आइडी, राशन कार्ड, राशन पर्ची जैसे दस्तावेज लेकर पहुंच रहे हैं। अधिकतर के पास 2008 के बाद के दस्तावेज हैं। पुराने दस्तावेज लोगों के पास नहीं है।

- सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के सामने ऐसे दस्तावेज भी पेश किए हैं, जो फर्जी नजर आ रहे हैं।

- सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दस्तावेज संदिग्ध लग रहा है तो उसे पोर्टल पर अपडेट कर रहे हैं।

नाम जोडऩे का भी भर सकते हैं फॉर्म

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण चल रहा है। इस चरण में नए नाम जोडऩे, परिवर्तन व नाम हटाने का आवेदन भी कर सकते हैं। 9 हजार से अधिक नाम जोडऩे के आवेदन आ चुके हैं।

- नाम जोडऩे के लिए बीएलओ भी मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 11:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एसआइआर: बेटे का नाम जुड़ा, पिता की पहचान अटकी: कलेक्ट्रेट में ‘नो मैपिंग’ की कतारें

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिन टंकियों से पानी सप्लाई उनकी सालों से नहीं हुई सफाई, खुले ढक्कन, काई और मिट्टी जमा

nagar nigam gwalior
ग्वालियर

सर्दी ने दिखाए बर्फानी तेवर, पारा आया 6.4 डिग्री सेल्सियस पर, पर दिन में मिली राहत

दिनभर कोहरा व बादलों छाए, इससे तेज धूप नहीं निकल सकी
ग्वालियर

घर पर ताला…फिर भी होगी पार्सल डिलीवरी, डाक विभाग की स्मार्ट पहल

postal department big initiative
ग्वालियर

8 जनवरी से ग्वालियर-प्रयागराज के बीच दौड़ेगी वीकली स्पेशल, झांसी मंडल ने तैयार की 'स्ट्राइक फोर्स

ग्वालियर

अब सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर, हटाए जा रहे ऐसे पोस्ट, 100 से ज्यादा ID ब्लॉक

Police Monitor Social Media
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.