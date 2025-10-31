ग्वालियर-झांसी रूट पर सौगात: इस रेलवे स्टेशन का होगा ‘कायाकल्प’, रुकेंगी ट्रेनें

वर्तमान में सिथौली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का स्टॉपेज काफी कम है। यहां पर इन दिनों सिर्फ पैसेंजर ट्रेन ही रुक रही हैं, जिनमें सुबह आगरा से झांसी और शाम को आगरा से झांसी जाने वाली पैसेंजर शामिल हैं। अगर नये विस्तार पर काम हो गया तो सिथौली रेलवे स्टेशन पर कई अन्य ट्रेनें रुकने लगेंगी। अभी पैसेंजर ट्रेनें 8 से 10 कोच की होती हैं, वहीं मेल एक्सप्रेस ट्रेनें 22 से 24 कोच की होती हैं। प्लेटफॉर्म बढ़ने से अब इन बड़ी ट्रेनों के रुकने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।