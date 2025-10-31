ग्वालियर-झांसी रूट पर सौगात: इस रेलवे स्टेशन का होगा ‘कायाकल्प’, रुकेंगी ट्रेनें

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: एमपी के ग्वालियर शहर में मुख्य रेलवे स्टेशन के साथ ही अब बहुत जल्द सिथौली रेलवे स्टेशन का विस्तार कर इसे नया रूप दिया जाएगा। इसके तैयार होने से यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अभी यहां पर प्लेटफॉर्म नीचे है, जिससे जब भी यात्री ट्रेन से उतरते हैं तो उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी कई बार यात्रियों द्वारा शिकायतें भी की गई हैं।
ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने दो दिन पहले ही एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत सिथौली रेलवे स्टेशन को नये रूप में तैयार किया जाएगा। ग्वालियर से झांसी के बीच पहला स्टेशन सिथौली है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से सिथौली की दूरी लगभग दस किलोमीटर है। इसके बनने से ग्वालियर के काफी यात्री को फायदा हो जाएगा।
वर्तमान में सिथौली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का स्टॉपेज काफी कम है। यहां पर इन दिनों सिर्फ पैसेंजर ट्रेन ही रुक रही हैं, जिनमें सुबह आगरा से झांसी और शाम को आगरा से झांसी जाने वाली पैसेंजर शामिल हैं। अगर नये विस्तार पर काम हो गया तो सिथौली रेलवे स्टेशन पर कई अन्य ट्रेनें रुकने लगेंगी। अभी पैसेंजर ट्रेनें 8 से 10 कोच की होती हैं, वहीं मेल एक्सप्रेस ट्रेनें 22 से 24 कोच की होती हैं। प्लेटफॉर्म बढ़ने से अब इन बड़ी ट्रेनों के रुकने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
इस प्रस्ताव में सिथौली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक और दो- तीन का विस्तार, ऊंचाई बढ़ाने के साथ ट्रैक मशीन साइडिंग के लिए नई लाइन का निर्माण किया जाएगा। इनके बनने के बाद यात्रियों को कई सुविधाएं मिलने लगेंगी। इसके साथ ही आने वाले समय में यहां पर कई अन्य सुविधाएं भी यात्रियों को दी जाएगी।
सिथौली में नई ट्रैक मशीन साइडिंग लाइन बनाई जाएगी। यह ट्रैक मशीन पटरियों की मरम्मत, रखरखाव और जांच के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे ट्रैक टैंपर, रेल ग्राइंडर मशीन, ट्रैक रिन्युअल ट्रेन आदि। यह मशीनें बहुत लंबी और भारी होती हैं। इसलिए इन्हें स्टेशन के मुख्य यात्री ट्रैक पर खड़ा नहीं किया जा सकता है। रेलवे ऐसी मशीनों को रखने और उनके संचालन के लिए अलग ट्रैक लाइन बनाएगा, जिससे मुख्य ट्रैक पर आवाजाही बाधित नहीं होगी।
सिथौली रेलवे स्टेशन का विस्तार करने की प्लानिंग की गई है। इसके बनने से रेल संचालन को फायदा मिलेगा।- मनोज कुमार सिंह, पीआरओ झांसी मंडल
