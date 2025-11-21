Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

9 जिलों से गुजरेगा सिक्स-लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर, 16 घंटे में पूरी होगी दूरी

Six-lane Economic Corridor: ग्वालियर से बैतूल होते हुए नागपुर तक सिक्स-लेन कॉरिडोर बनाने की तैयारी है।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Nov 21, 2025

six-lane economic corridor

एआई जनरेटेड

Six-lane Economic Corridor: मध्यप्रदेश को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ग्वालियर से बैतूल होते हुए सीधा नागपुर तक सिक्स-लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। जो कि प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगा। जिससे मात्र 17 घंटे में ही नागपुर की दूरी तय हो पाएगी।

इन 9 जिलों से गुजरेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर

सिक्स-लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल होते हुए नागरपुर में एंट्री करेंगा। इसके लिए जिलों में एक-एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाएगा। इसके चलते यूपी-एमपी और महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। प्रदेश के खजुराहो, सांची, पन्ना टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी, सतपुड़ा, कूनो नेशनल पार्क टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे।

ग्वालियर-आगरा हाइवे से नागपुर-पुणे-मुंबई हाइवे जुड़ेगा

ग्वालियर-नागपुर के बीच लिए सीधा हाईवे बनाने पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से सहमति मिली है। फिजिबिलिटी सर्वे के लिए मालवीय कंपनी को जिम्मा सौंपा गया है। इसमें यह देखा जाएगा कि कितना ट्रैफिक मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 06:08 pm

Published on:

21 Nov 2025 06:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 9 जिलों से गुजरेगा सिक्स-लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर, 16 घंटे में पूरी होगी दूरी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

14 दिन शेष: एप का वर्जन बदला, 2003 की पूरी सूची अपलोड नहीं, मतदाता व बीएलओ उलझे

The portal will close on the 4th. If you fail to upload, your name will not appear on the publication list. Unprepared SIRs and frequent changes have increased confusion. Gwalior.
ग्वालियर

ग्वालियर व्यापार मेला की तैयारियों में हो रही है देरी

ग्वालियर व्यापार मेला की तैयारियों में हो रही है देरी
ग्वालियर

ग्वालियर व्यापार मेला: चौथी बार निकला टेंडर, लेकिन रुचि नहीं दिखा रहे ठेकेदार

ग्वालियर व्यापार मेला: चौथी बार निकला टेंडर, लेकिन रुचि नहीं दिखा रहे ठेकेदार
समाचार

बदलेगा ‘मकान की रजिस्ट्री’ का तरीका ! 126 साल पुराने स्टांप एक्ट में बदलाव

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

126 साल पुराने रजिस्ट्री के नियम बदल रहे, ऑनलाइन में मध्य प्रदेश का मॉडल हो सकता है स्वीकार

A technical team from the Union Ministry of Rural Development observed the Sampada-2 software in Gwalior, where the Aadhaar-to-biometrics approach was observed.
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.