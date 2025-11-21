9 जिलों से गुजरेगा सिक्स-लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर, 16 घंटे में पूरी होगी दूरी

एआई जनरेटेड
Six-lane Economic Corridor: मध्यप्रदेश को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ग्वालियर से बैतूल होते हुए सीधा नागपुर तक सिक्स-लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। जो कि प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगा। जिससे मात्र 17 घंटे में ही नागपुर की दूरी तय हो पाएगी।
सिक्स-लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल होते हुए नागरपुर में एंट्री करेंगा। इसके लिए जिलों में एक-एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाएगा। इसके चलते यूपी-एमपी और महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। प्रदेश के खजुराहो, सांची, पन्ना टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी, सतपुड़ा, कूनो नेशनल पार्क टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे।
ग्वालियर-नागपुर के बीच लिए सीधा हाईवे बनाने पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से सहमति मिली है। फिजिबिलिटी सर्वे के लिए मालवीय कंपनी को जिम्मा सौंपा गया है। इसमें यह देखा जाएगा कि कितना ट्रैफिक मिलेगा।
