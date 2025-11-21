9 जिलों से गुजरेगा सिक्स-लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर, 16 घंटे में पूरी होगी दूरी

सिक्स-लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल होते हुए नागरपुर में एंट्री करेंगा। इसके लिए जिलों में एक-एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाएगा। इसके चलते यूपी-एमपी और महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। प्रदेश के खजुराहो, सांची, पन्ना टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी, सतपुड़ा, कूनो नेशनल पार्क टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे।