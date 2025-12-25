आइटीबीपी की एंबुलेंस हाइवे पर ट्रक से टकराई, दो आरक्षकों की मौत

आइटीबीपी के टेलीकॉम बटालियर के बीमार जवानों को इलाज के लिए ग्वालियर लेकर आ रही एंबुलेंस बुधवार सुबह घाटीगांव में ट्रक से टकरा गई। एक्सीडेंट सुबह 9.30 बजे का है। हादसे में दो जवानों की मौत हो गई। जबकि मृतक जवान की पत्नी समेत 4 जख्मी हैं। हादसे की वजह वाहन की तेज रफ्तार और ट्रक चालक का अचानक ब्रेक लगाना बताया गया है।

शिवपुरी में आइटीबीपी सेंटर के टेलीकॉम बटालियन में आरक्षक नवीन पुत्र सज्जन सिंह यादव ने पुलिस को बताया टेलीकॉम बटालियन में पदस्थ आरक्षक राजू(50) पुत्र धीनराम बाल्मीकि निवासी इंद्रानगर कॉलोनी करैरा, आरक्षक रामकिशोर पुत्र बलराम कुशवाह, आरक्षक दिनेश पुत्र जयसिंह जाटव और आरक्षक विमल खंगार की तबियत खराब थी। इन्हें बुधवार सुबह इलाज के लिए बटालियन की एंबुलेंस सीएच 01 जीए 2702 से ग्वालियर ला रहे थे। मरीज राजू की पत्नी सविता बाल्मीकि और पैरामेडिकल में पदस्थ आरक्षक मनोज पुत्र विनोद शर्मा भी साथ थे। सुबह 9.30 बजे घाटीगांव में काली माता मंदिर के पास से गुजरते वक्त ट्रक एमपी 07 एचबी 8047 सामने चल रहा था।उसके चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए तो एंबुलेंस काबू नहीं हुई और ट्रक में घुस गई।