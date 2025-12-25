25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

क्राइम

आइटीबीपी की एंबुलेंस हाइवे पर ट्रक से टकराई, दो आरक्षकों की मौत

हादसे में दो जवानों की मौत हो गई। जबकि मृतक जवान की पत्नी समेत 4 जख्मी हैं। हादसे की वजह वाहन की तेज रफ्तार और ट्रक चालक का अचानक ब्रेक लगाना बताया गया है।

Google source verification

ग्वालियर

image

Punit Shrivastava

Dec 25, 2025

बीमार जवानों को इलाज के लिए ला रही थी एंबुलेंस

आइटीबीपी की एंबुलेंस हाइवे पर ट्रक से टकराई

आइटीबीपी के टेलीकॉम बटालियर के बीमार जवानों को इलाज के लिए ग्वालियर लेकर आ रही एंबुलेंस बुधवार सुबह घाटीगांव में ट्रक से टकरा गई। एक्सीडेंट सुबह 9.30 बजे का है। हादसे में दो जवानों की मौत हो गई। जबकि मृतक जवान की पत्नी समेत 4 जख्मी हैं। हादसे की वजह वाहन की तेज रफ्तार और ट्रक चालक का अचानक ब्रेक लगाना बताया गया है।
शिवपुरी में आइटीबीपी सेंटर के टेलीकॉम बटालियन में आरक्षक नवीन पुत्र सज्जन सिंह यादव ने पुलिस को बताया टेलीकॉम बटालियन में पदस्थ आरक्षक राजू(50) पुत्र धीनराम बाल्मीकि निवासी इंद्रानगर कॉलोनी करैरा, आरक्षक रामकिशोर पुत्र बलराम कुशवाह, आरक्षक दिनेश पुत्र जयसिंह जाटव और आरक्षक विमल खंगार की तबियत खराब थी। इन्हें बुधवार सुबह इलाज के लिए बटालियन की एंबुलेंस सीएच 01 जीए 2702 से ग्वालियर ला रहे थे। मरीज राजू की पत्नी सविता बाल्मीकि और पैरामेडिकल में पदस्थ आरक्षक मनोज पुत्र विनोद शर्मा भी साथ थे। सुबह 9.30 बजे घाटीगांव में काली माता मंदिर के पास से गुजरते वक्त ट्रक एमपी 07 एचबी 8047 सामने चल रहा था।उसके चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए तो एंबुलेंस काबू नहीं हुई और ट्रक में घुस गई।

मरीज समेत पैरामेडिकलकर्मी की मौत

पुलिस ने बताया एक्सीडेंट में एंबुलेंस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बीमार आरक्षक राजू को गंभीर चोट आईं। उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। पैरामेडिकलकर्मी आरक्षक मनोज शर्मा वाहन चालक के बाजू में बैठे थे उनके भी गहरी चोट आईं थी। अस्पताल पहुंचकर मनोज ने भी दम तोड़ दिया।

ट्रक पकड़ा, तेज रफ्तार में हादसा

एंबुलेंस की रफ्तार भी तेज थी। एंबुलेंस चालक वाहन को काबू नहीं कर पाया। हादसे में दो आरक्षकों की मौत हुई है। ट्रक को जप्त किया है। उसके चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज किया है। घटना की जांच की जा रही है।
शेखर दुबे एसडीओपी घाटीगांव

Updated on:

25 Dec 2025 02:34 am

Published on:

25 Dec 2025 02:25 am

Hindi News / Crime / आइटीबीपी की एंबुलेंस हाइवे पर ट्रक से टकराई, दो आरक्षकों की मौत

