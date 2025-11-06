Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

54380 लाइटें और 1083 सीसीएमएस नहीं लौटाए तो होगी ब्लैक लिस्टिंगस्मार्ट सिटी की चेतावनी…

स्मार्ट सिटी द्वारा शहर में लगाई जा रही एलईडी लाइटों का प्रोजेक्ट अब तक विवादों में ही घिरा हुआ है। करीब 20 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में ठेका पाने वाली एचपीएल कंपनी

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Nov 06, 2025

54380 लाइटें और 1083 सीसीएमएस नहीं लौटाए तो होगी ब्लैक लिस्टिंग

54380 लाइटें और 1083 सीसीएमएस नहीं लौटाए तो होगी ब्लैक लिस्टिंग

-न संसाधन, न सव, शहर की लाइटें भी नहीं कर पाई चालू एचपीएल कंपनी

ग्वालियर। स्मार्ट सिटी द्वारा शहर में लगाई जा रही एलईडी लाइटों का प्रोजेक्ट अब तक विवादों में ही घिरा हुआ है। करीब 20 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में ठेका पाने वाली एचपीएल कंपनी न तो सर्वे पूरा कर सकी, न लाइटें लगा सकी और न ही सीसीएमएस उपकरण स्थापित कर पाई। स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने कई बार नोटिस देने और जुर्माने लगाने के बाद कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है।

अब निगम ने कंपनी से 14 दिन के भीतर 54,380 लाइटें, 1083 सीसीएमएस और सर्वे रिपोर्ट सहित अन्य उपकरण लौटाने को कहा है। निर्धारित समय सीमा में पालन न करने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।अधिकारियों का कहना है कि एचपीएल कंपनी न तो संसाधन जुटा सकी और न ही फील्ड पर टीम भेज पाई।

ठेकों की पूरी कहानी

वर्ष 2020: स्मार्ट सिटी ने 62,314 एलईडी लाइटें लगाने के लिए 26 करोड़ रुपए में ईईएसएल कंपनी को ठेका दिया, लेकिन कंपनी काम अधूरा छोडकऱ चली गई।

जुलाई 2023: एचपीएल कंपनी को 20 करोड़ में सर्वे, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का काम सौंपा गया, लेकिन यह कंपनी भी काम पूरा नहीं कर पाई।

अक्टूबर 2025: स्मार्ट सिटी ने 10.89 करोड़ रुपए में हैदराबाद की फ्लोरिडा कंपनीको नया ठेका दिया। परंतु बीजी और एफडीआर विवाद के चलते अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। दीपावली से पहले कंपनी ने केवल 850 लाइटें भेजीं।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं

एचपीएल कंपनी को सही ढंग से काम न करने पर टर्मिनेट कर दिया गया है। अब उसे 54,380 लाइटें, सीसीएमएस व सर्वे रिपोर्ट लौटाने के लिए कहा गया है। यदि उसने लापरवाही की तो ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।

संघप्रिय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 06:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 54380 लाइटें और 1083 सीसीएमएस नहीं लौटाए तो होगी ब्लैक लिस्टिंगस्मार्ट सिटी की चेतावनी…

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एसिड से धो रहे सिंघाड़े, स्वास्थ्य के लिए घातक

स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिंघाड़े भी सेहत के लिए घातक हो सकते हैं। क्योंकि इन्हें एसिड से धोया जा रहा है, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है।
ग्वालियर

50 डायल-112, रोज 1500 किमी गश्त पर, फिर भी अपराधी दे रहे चकमा

dial 112
ग्वालियर

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की शादी की चर्चा तेज, सिंधिया बोले- युवराज 30 के हो गए हैं अब…

Jyotiraditya Scindia Son Wedding
ग्वालियर

48 घंटे में बदलेगा हवा का रुख, हफ्ते के अंत रात का तापमान आएगा 14 डिसे तक, ठंडक बढ़ेगी

Western disturbance and cyclonic circulation started weakening.
समाचार

48 घंटे में बदलेगा हवा का रुख, भारी पड़ेंगी ‘उत्तरी हवाएं’, ठंड दिखाएगी तेवर

MP Weather
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.