54380 लाइटें और 1083 सीसीएमएस नहीं लौटाए तो होगी ब्लैक लिस्टिंगस्मार्ट सिटी की चेतावनी…

ग्वालियर। स्मार्ट सिटी द्वारा शहर में लगाई जा रही एलईडी लाइटों का प्रोजेक्ट अब तक विवादों में ही घिरा हुआ है। करीब 20 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में ठेका पाने वाली एचपीएल कंपनी न तो सर्वे पूरा कर सकी, न लाइटें लगा सकी और न ही सीसीएमएस उपकरण स्थापित कर पाई। स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने कई बार नोटिस देने और जुर्माने लगाने के बाद कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है।