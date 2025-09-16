तो 2050 तक ग्वालियर के 6 हजार हेक्टेयर में सिंचाई के लिए नहीं मिल पाएगा पानी… एक्सपर्ट ने बताई यह वजह

ग्वालियर. हरसी बांध में तेजी से सिल्ट (मिट्टी) का जमाव हो रहा है। 88 साल में 26.69 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) मिट्टी का जमाव हो चुका है। 2050 तक यह बढकऱ 34.14 एमसीएम पर पहुंच जाएगी। इससे बांध की जलभराव क्षमता प्रभावित होगी। 34.79 एमसीएम मिट्टी जमा होने पर जिले की 6262 हेक्टेयर भूमि की ङ्क्षसचाई क्षमता कम होगी। यह खुलासा हुआ है नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स संस्था (एनआरएलडी) की रिपोर्ट में। नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स संस्था ने 30 राज्य के 5 हजार 701 बाधों का सर्वे किया। जिसमें मध्य प्रदेश के 62 बांध शामिल हैं। इसमें 100 साल से अधिक व 100 से कम उम्र के बाधों की सिल्ट की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें ग्वालियर का हरसी बांध शामिल किया गया है।