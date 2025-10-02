एमपी में विधानसभाध्यक्ष नरेंद्रसिंह तोमर ने दी बलि, कलेक्टर ने की फायरिंग

Dussehra - देश दुनिया में विजया दशमी का पर्व आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर अनेक सरकार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सनातन संस्कृति में इस पर्व को शस्त्र-पूजन परंपरा के लिए जाना जाता है। ऐसे में ग्वालियर में डीआरपी लाइन स्थित पुलिस शस्त्रागार परिसर में उत्साह, उमंग के साथ शस्त्रों की पूजा की गई। शस्त्र-पूजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी को विजयदशमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह असत्य पर सत्य की विजय के साथ-साथ शक्ति की आराधना का भी पर्व है। खास बात यह है कि इस मौके पर जिले की कलेक्टर ने बंदूक चलाई विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रतीकात्मक बलि दी।