स्पीड पोस्ट में 2 की जगह लग रहे 10 मिनट, लगीं लंबी कतारें, बहनें परेशान

ग्वालियर. रक्षाबंधन (नौ अगस्त) पर्व में महज दो दिन का समय बचा है। ऐसे में देश के दूसरे शहरों और विदेशों में रह रहे भाइयों को राखी भेजने के लिए महाराज बाड़ा स्थित मुख्य डाकघर सहित शहर के अन्य डाकघरों में बुधवार को शहरभर से महिलाएं पहुंचीं, लेकिन डाक विभाग के नए आइटी 2.0 सिस्टम में तकनीकी खामी के चलते सिस्टम फेल होने से उन्हें पार्सल बुक कराने में काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। सॉफ्टवेयर के बेहद धीमी गति से कार्य करने के कारण डाकघरों में लंबी कतारें देखने को मिल रहीं हैं। शहर के सभी डाकघरों में सर्वर डाउन के नोटिस भी चिपकाए जा रहे हैं। हाल यह है कि स्पीड पोस्ट करने में 10 मिनट लग रहे हैं, पहले इस काम में मुश्किल से दो मिनट का समय लगता था। वहीं इंटरनेशनल पोस्ट के लिए भी ग्राहकों को जानकारी भरने में 15 मिनट से अधिक का समय लग रहा है। वहीं, दूसरी ओर ट्रैकिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। स्पीड पोस्ट से डाक कहां पहुंची इसका पता भी लोगों को नहीं चल पा रहा है। प्रदेश में 7 जुलाई और 22 जुलाई को दो फेस में आईटी 2.0 लॉन्च किया गया था।
देशभर में नया सिस्टम हाल ही लागू किया गया। कर्नाटक और राजस्थान के बाद इसे मध्यप्रदेश में लागू किया गया। केंद्र सरकार की पहल के तहत अब देशभर के डाकघर मैसूर स्थित मुख्य सर्वर से संचालित होंगे। पहले डाक विभाग किराए के सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा था, लेकिन आइटी 2.0 विभाग का खुद का प्लेटफॉर्म है।
नए सॉफ्टवेयर की गति फिलहाल धीमी है, लेकिन सुधार हो रहा है। समाधान की दिशा में प्रयास जारी हैं। आने वाले दिनों में नए सॉफ्टवेयर से कार्य बहुत आसान होगा। रक्षाबंधन के चलते डाक का लोड भी काफी बढ़ गया है।
एके सिंह प्रवर अधीक्षक, डाक विभाग