स्पीड पोस्ट में 2 की जगह लग रहे 10 मिनट, लगीं लंबी कतारें, बहनें परेशान

ग्वालियर. रक्षाबंधन (नौ अगस्त) पर्व में महज दो दिन का समय बचा है। ऐसे में देश के दूसरे शहरों और विदेशों में रह रहे भाइयों को राखी भेजने के लिए महाराज बाड़ा स्थित मुख्य डाकघर सहित शहर के अन्य डाकघरों में बुधवार को शहरभर से महिलाएं पहुंचीं, लेकिन डाक विभाग के नए आइटी 2.0 सिस्टम में तकनीकी खामी के चलते सिस्टम फेल होने से उन्हें पार्सल बुक कराने में काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। सॉफ्टवेयर के बेहद धीमी गति से कार्य करने के कारण डाकघरों में लंबी कतारें देखने को मिल रहीं हैं। शहर के सभी डाकघरों में सर्वर डाउन के नोटिस भी चिपकाए जा रहे हैं। हाल यह है कि स्पीड पोस्ट करने में 10 मिनट लग रहे हैं, पहले इस काम में मुश्किल से दो मिनट का समय लगता था। वहीं इंटरनेशनल पोस्ट के लिए भी ग्राहकों को जानकारी भरने में 15 मिनट से अधिक का समय लग रहा है। वहीं, दूसरी ओर ट्रैकिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। स्पीड पोस्ट से डाक कहां पहुंची इसका पता भी लोगों को नहीं चल पा रहा है। प्रदेश में 7 जुलाई और 22 जुलाई को दो फेस में आईटी 2.0 लॉन्च किया गया था।