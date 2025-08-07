यूपीआई से 50% तक बढ़ गए ट्रांजेक्शन, खरीदारी में सब्जी-किराना के साथ मंदिर में दान के लिए इसी का हो रहा उपयोग

ग्वालियर. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से ट्रांजेक्शन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 50 फीसदी से अधिक ट्रांजेक्शन यूपीआई से किए जा रहे हैं। चाहे सब्जी वाले का भुगतान करना हो या जनरल स्टोर का, यहां तक कि शहर के प्रमुख मंदिरों में भी यूपीआई से ही लोग दान तक करने लगे हैं। कई मंदिरों में इसके लिए बार कोड लगा दिए गए हैं। हालांकि इससे बैंक एटीएम से ट्रांजेक्शन पर असर पड़ा है, जिससे एटीएम की संख्या कम होने लगी है।