7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

यूपीआई से 50% तक बढ़ गए ट्रांजेक्शन, खरीदारी में सब्जी-किराना के साथ मंदिर में दान के लिए इसी का हो रहा उपयोग

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से ट्रांजेक्शन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 50 फीसदी से अधिक ट्रांजेक्शन यूपीआई से किए जा रहे हैं। चाहे सब्जी वाले का भुगतान ...

ग्वालियर

Rizwan Khan

Aug 07, 2025

यूपीआई
यूपीआई

ग्वालियर. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से ट्रांजेक्शन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 50 फीसदी से अधिक ट्रांजेक्शन यूपीआई से किए जा रहे हैं। चाहे सब्जी वाले का भुगतान करना हो या जनरल स्टोर का, यहां तक कि शहर के प्रमुख मंदिरों में भी यूपीआई से ही लोग दान तक करने लगे हैं। कई मंदिरों में इसके लिए बार कोड लगा दिए गए हैं। हालांकि इससे बैंक एटीएम से ट्रांजेक्शन पर असर पड़ा है, जिससे एटीएम की संख्या कम होने लगी है।

ग्वालियर में 550 में 460 रह गए एटीएम

यूपीआई ट्रांजेक्शन बढ़ने का असर बैंकों के एटीएम पर पड़ने लगा है। ग्वालियर सहित मध्यप्रदेश में एटीएम की संख्या में काफी कमी आई है। मध्यप्रदेश में मार्च-2023 में 9294 एटीएम थे, मार्च-2024 में 9,156 एटीएम थे, जो मार्च-2025 में 8,882 ही रह गए। ग्वालियर में एटीएम 550 से अधिक थे, जो अब घटकर 460 ही रह गए हैं। दरअसल, बैंकों की ओर से पांच ट्रांजेक्शन के बाद लगाए जाने वाले शुल्क भी इसकी बड़ी वजह हैं।

शराब कारोबारी के मुनीम से 32. 63 लाख रुपए लूटे, बाइक छोड़ी बस से भागे

पहले दुकान में गल्ला भर जाता था, अब खाली रहता है

जनरल स्टोर संचालक मनोज अग्रवाल ने बताया, यहां आने वाले ग्राहकों में 60 फीसदी यूपीआई से भुगतान करना पसंद कर रहे हैं। पहले दुकान में गल्ला भर जाता था, अब वो खाली रहता है। माल बिक जाता है , पेमेंट सीधा खाते में पहुंच जाता है। यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए दो बार कोड ले रखे हैं। ग्राहकों को भुगतान करना आसान लगता है, क्योंकि जेब में रुपए लेकर भी नहीं चलना पड़ता।

जाने यूपीआई को

  • यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए कई बैंक खातों को एक मोबाइल ऐप पर मैनेज किया जा सकता है।
  • यूपीआई सिस्टम रियल टाइम फंड ट्रांसफर करता है। एक एप्लीकेशन में कई बैंक अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं।
  • किसी को पैसे भेजने के लिए आपको मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी की जरूरत पड़ती है।
  • यूपीआई से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ओटीपी, सीवीवी कोड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट आदि की जरूरत नहीं होती।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Paytm

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 02:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / यूपीआई से 50% तक बढ़ गए ट्रांजेक्शन, खरीदारी में सब्जी-किराना के साथ मंदिर में दान के लिए इसी का हो रहा उपयोग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.