ग्वालियर

बोर्ड परीक्षा से पहले सख्ती, 28 को आएंगे प्रश्नपत्र

ग्वालियर. माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। सात फरवरी से शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं से पहले 28 जनवरी को प्रश्नपत्र शहर में पहुंच जाएंगे, वहीं मंडल ने सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। मंडल [&hellip;]

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Jan 21, 2026

प्रवेश पत्र जारी

ग्वालियर. माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। सात फरवरी से शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं से पहले 28 जनवरी को प्रश्नपत्र शहर में पहुंच जाएंगे, वहीं मंडल ने सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। मंडल की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व प्राचार्यों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं होगा। बोर्ड के प्रश्नपत्र शहर के लीड स्कूल शासकीय कन्या उ'चतर माध्यमिक विद्यालय, शिंदे की छावनी में कड़ी सुरक्षा के बीच रखे जाएंगे। इसके बाद इन्हें पुलिस की निगरानी में संबंधित परीक्षा केंद्रों के नजदीकी थानों में सुरक्षित पहुंचाया जाएगा।

प्राइवेट स्कूलों पर विशेष नजर

विभाग द्वारा जिले में इस बार 91 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 50 परीक्षा केंद्र प्राइवेट स्कूलों के भवनों में हैं। इन केंद्रों को लेकर शिक्षा विभाग अतिरिक्त सतर्क है। सभी निजी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि नकल या किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी।

प्रवेश पत्र नहीं मिले तो ऑनलाइन विकल्प

बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों को समय पर प्रवेश पत्र उपलब्ध कराएं। यदि किसी कारणवश छात्र को स्कूल से प्रवेश पत्र नहीं मिल पाता या प्रवेश पत्र खो जाता है, तो वह स्कूल या माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकता है। 10वीं और 12वीं बोर्ड के प्रश्नपत्र 28 जनवरी को पहुंचने के बाद 2 फरवरी से केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों को परीक्षा सामग्री का वितरण शुरू किया जाएगा। इसी दौरान प्रश्नपत्रों को पुलिस वैन के जरिए संबंधित थानों में सुरक्षित रखवाया जाएगा। परीक्षा वाले दिन प्रश्नपत्र कलेक्टर प्रतिनिधि की मौजूदगी में ही परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे।

परीक्षा तिथियां

12वीं बोर्ड परीक्षा: 7 फरवरी से
10वीं बोर्ड परीक्षा: 13 फरवरी से

इनका कहना है

प्रशासनिक सख्ती, सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के लिए सभी को निर्देश दिए गए है। इस बार बोर्ड परीक्षा में जरा-सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नकल माफियाओं और लापरवाह केंद्रों पर सीधी कार्रवाई होगी। प्रवेश पत्र जारी कर दिए है और प्रश्नपत्र भी 28 को आएंगे।
हरिओम चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

