बोर्ड परीक्षा से पहले सख्ती, 28 को आएंगे प्रश्नपत्र

ग्वालियर. माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। सात फरवरी से शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं से पहले 28 जनवरी को प्रश्नपत्र शहर में पहुंच जाएंगे, वहीं मंडल ने सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। मंडल की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व प्राचार्यों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं होगा। बोर्ड के प्रश्नपत्र शहर के लीड स्कूल शासकीय कन्या उ'चतर माध्यमिक विद्यालय, शिंदे की छावनी में कड़ी सुरक्षा के बीच रखे जाएंगे। इसके बाद इन्हें पुलिस की निगरानी में संबंधित परीक्षा केंद्रों के नजदीकी थानों में सुरक्षित पहुंचाया जाएगा।