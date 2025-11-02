Speed post करने पर मिलेगी 10% की छूट, दिखानी होगी ये ID

भारतीय डाक विभाग की इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 396 रुपए सालाना की कीमत पर दुर्घटना पॉलिसी जारी की है। इस बीमा पॉलिसी में दुर्घटना मृत्यु स्थाई विकलांगता, आंशिक विकलांगता होने अथवा घटना में अंग-भंग होने या लकवा होने की स्थिति में दस लाख रुपए तक का क्लेम प्रदान किया जाएगा। दुर्घटना का शिकार होने पर अस्पताल में भर्ती बीमाधारक को आईपीडी इलाज के खर्च के लिए 60 हजार रुपए और मरहम पट्टी की जाने अथवा ओपीडी में इलाज की स्थिति में 30 हजार रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी।