‘बांग्लादेशी-रोहिंग्या’ पर प्रशासन सख्त, मकान मालिक 15 दिन के अंदर नजदीकी थाने में किराएदार की जानकारी दें

पुलिस अधीक्षक ने आशंका जताई है कि कई संदिग्ध व्यक्तियों ने अपना नाम बदल लिया है और वे किराए के मकानों में रह रहे हैं या विभिन्न संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। इन व्यक्तियों की अवैध गतिविधियों में संलिप्तता की प्रबल संभावना है, जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी के मद्देनजर, जिले के अंतर्गत सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों की पूरी सूचना थाने में देनी होगी। इसमें उनके पहचान पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे।