गणना पत्र किए खराब, खाली भी थमाए, बीएलओ खुद भर रहा तो बहुओं की मायके के से भी जानकारी नहीं ले पा रहे

जिले में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ने गणना पत्रक वापस लेकर उन्हें डिजिटल करना शुरू कर दिया है। शहर व गांव में मतदाताओं ने पत्रकों को खराब कर दिया है। जिनके पास पत्रक सुरक्षित रखे हैं, वे पत्रकों को खाली दे रहे हैं। खाली पत्रक को बीएलओ खुद भर रहा है तो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत बहुओं के रिकॉर्ड की हो रही है। 2003 के बाद जो लड़कियां ससुराल में आई हैं, उनका मायके से रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। ऐसी महिलाओं की संख्या हजारों में है। फोन करने पर मायके से जानकारी नहीं मिल पा रही है। बीएलओ को फोन करते हैं तो वह भी फोन नहीं उठा पा रहा है। 50 फीसदी मतदाताओं गणना पत्रक को भरकर डिजिटल करना बड़ा चुनौती भरा है। अब तक जो प्रगति आई है, उसमें उन मतदाताओं का रिकॉर्ड ऑनलाइन हुआ है, जो आसानी से मिल गए हैं।